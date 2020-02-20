Экономика

12:11 20.02.2020

Движение #SaveФОП настаивает на введении моратория на проверки микробизнеса

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Движение SaveФОП настаивает на выполнении президентского указа о введении моратория на проверки микропредпринимательства и создании отдельного органа по вопросам развития микробизнеса при президенте Украины, сообщил глава Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

"Мы требуем ввести мораторий на проверки микробизнеса всеми контролирующими органами до соответствующих видоизменений в обществе", - подчеркнул он в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Доротич напомнил, что президент своим указов в ноябре поручил правительству разработать законодательные инициативы по введению двухлетнего моратория на проверки ФОП и смягчения их ответственности за нарушения порядка предоставления отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.

"Президент Украины в ноябре прошлого года издал указ срочно разработать законодательную инициативу о моратории на проверки микропредпринимательства... Его нужно было выполнить до 1 января 2020 года. Указ не выполнен, мораторий не введен", - подчеркнул Доротич.

Движение #SaveФОП 19 февраля провело очередную протестную акцию, после чего его участники подписали резолюцию. Среди главных требований также принятие законопроектов №2644 и №2645 об отмене обязательного требования для ФОП использовать кассовые аппараты, как это предусматривают принятые осенью 2019 года законы.

Как отметил директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга, к акции малых предпринимателей присоединились представители профсоюзов, которые выступают против введения нового трудового кодекса, аграрии, протестующие против "продажи земли транснациональным корпорациям", а также журналисты и блогеры, требования которых касаются ограничений свободы слова в связи с возможным принятием законопроектов о медиа и борьбе с дезинформацией.

Теги: #двидение #предприниматели #бизнес
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