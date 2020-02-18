Экономика

18:18 18.02.2020

Рада может разрешить бизнес-омбудсмену выступать на заседаниях парламента

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Рада может разрешить бизнес-омбудсмену выступать на заседаниях парламента

Новая версия законопроекта "Об Учреждении бизнес-омбудсмена" предусматривает право бизнес-омбудсмена выступать на заседаниях парламента, однако не содержит пункта о неприкосновенности, сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.

"Принципиальные положения нового законопроекта мы уже согласовали с нашими ключевыми стейкхолдерами: международными донорами, которые финансируют деятельность СБО, международными организациями, украинскими бизнес-ассоциациями и экспертами парламентского комитета по вопросам экономического развития. Новый законопроект лучше отражает структуру СБО, в нем больше упорядоченности", - сказал он.

По словам Свенчицкого, в процессе работы над законопроектом, который был осенью определен президентом Зеленским как первоочередной, было много изменений в структуре, нумерации и терминологии.

"Технически внести их все в старый документ было невозможно, это была бы просто каша. Такой вопрос стал предметом обсуждения на заседании комитета и он рекомендовал отменить старый, чтобы открыть путь новому законопроекту. Участники комитета единогласно поддержали инициативу", - отметил бизнес-омбудсмен.

"Как только указанное решение комитета одобрят на пленарном заседании Верховной Рады, глава комитета Дмитрий Наталуха и его заместитель Дмитрий Кисилевский задекларировали готовность оперативно собрать подписи под версией нового законопроекта. Принятие закона "Об Учреждении бизнес-омбудсмена" определили приоритетной задачей Верховной Рады после завершения работы над вопросом о рынке земли", - прокомментировал Свенчицкий.

Он отметил, что новый законопроект предусматривает приглашение бизнес-омбудсмена на слушания и заседания в комитеты парламента, позволяет ему выступать с парламентской трибуны, как это предусмотрено для президента, премьер-министра, уполномоченного Верховной Рады по правам человека и ряда других должностей.

Помимо этого, в новом законопроекте отказались от пункта о неприкосновенности, однако оставили особенный порядок открытия уголовного производства против бизнес-омбудсмена и его заместителей: обвинения и привлечения к уголовной ответственности может быть только при подаче генпрокурора.

"Новый документ предлагает обязать министров, руководителей госслужб и подконтрольных им органов в регионах предоставлять ответы на запросы бизнес-омбудсмена с полной аргументацией и в установленном законом порядке. Чтобы обеспечить полную независимость бизнес-омбудсмена в рассмотрении обращений бизнеса, законопроект предусматривает штраф за незаконное влияние в любой форме на бизнес-омбудсмена и его заместителей", - добавил Свенчицкий.

Теги: #свенчицкий #бизнес_омбудсмен
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