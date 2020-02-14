"Укрзализныця" запустила концептуальный прототип нового сайта, планирует запустить ряд профильных порталов для пассажиров, грузоотправителей и пр.

"Укрзализныця" запустила прототип нового корпоративного сайта, выполненный в фирменном стиле компании и адаптированный под все устройства, сообщила компания на сайте.

Новый сайт также учитывает потребности лиц с недостатками зрения.

Все работы по разработке сайта выполнили IT-специалисты "Укрзализныци". При этом будет доступна английская версия сайта, созданы разделы с ключевыми проектами, конкурсами и репозиторий с библиотекой документов компании.

По словам члена правления "Укрзализныци", куратора проекта Марчина Целеевского, которого цитирует пресс-служба, этот сайт станет прототипом будущего корпоративного веб-ресурса компании. Он будет развиваться с учетом пожеланий и обратной связи от пользователей.

"Наша цель - создать единый информационный портал для пользователей услуг "Укрзализныци" с простой, понятной структурой и навигацией. Все сервисы будут сгруппированы по четкому и предметному позиционированию, а пользователям предложат удобную обратную связь. Наши клиенты должны почувствовать: железная дорога идет им навстречу, становится открытой, понятной и удобной", - отметил он.

На новом сайте также реализован удобный, по мнению компании, модуль для покупки билетов.

"Это самая популярная опция, которой пользуются посетители сайта "Укрзализныци", поэтому она была вынесена на стартовую страницу", - отметил Целеевский.

В дальнейшем, кроме корпоративного веб-сайта, "Укрзализныця" планирует запустить порталы для пассажиров, грузоотправителей, оператора системы распределения э/э и центра сертификации электронных ключей, а также портал, посвященный работе и карьере на желдорожном транспорте.

"Все веб-сайты будут выполнены в едином дизайне, согласно брендбуку "Укрзализныци", с созданием личных кабинетов пользователей и marketplace-платформ", - добавил Целеевский.

Компания предложила пользователям протестировать новый сайт, оценить удобство его использования, навигацию, дизайн и адаптированные решения. Пожелания и замечания можно направлять в компанию для дальнейшей обработки.