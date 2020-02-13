Правление Укрсиббанка возглавил руководитель региона Марокко группы BNP Paribas

Наблюдательный совет Укрсиббанка (Киев) назначил председателем правления финучреждения Лорана Дюпуша (Laurent Dupuch), сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, соответствующее решение наблюдательный совет банка принял 12 февраля.

Дюпуш занимает должность руководителя региона Марокко группы BNP Paribas.

Согласно сообщению, глава правления Укрсиббанка Филипп Дюмель написал заявление об увольнении по соглашению сторон с 28 февраля 2020 года.

Дюпуш приступит к исполнению обязанностей главы правления банка после согласования его кандидатуры Национальным банком Украины (НБУ). Временно исполнять обязанности главы правления банка будет заместитель председателя правления - главный операционный директор Андрей Кашперук.

УкрСиббанк основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%.

По данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (56,023 млрд грн) УкрСиббанк занимал 9-е место среди 75 действовавших банков в Украине.