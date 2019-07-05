Экономика

17:56 05.07.2019

Заместителем председателя правления УкрСиббанка стал экс-советник финансового директора BGZ BNP Paribas S. A.

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Заместителем председателя правления УкрСиббанка стал экс-советник финансового директора BGZ BNP Paribas S. A.

Заместителем председателя правления - начальником департамента финансов УкрСиббанка (Киев) стал Пйотр Конечни.

Об этом сообщается в информации банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ранее П.Конечни был советником финансового директора BGZ BNP Paribas S. A. (Польша).

УкрСиббанк основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%.

По размеру общих активов по состоянию на 1 апреля 2019 года УкрСиббанк занимал 9-е место (52,998 млрд грн) среди 77 действовавших банков в Украине.

Теги: #укрсиббанк #bnp_paribas
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