Политика

10:14 08.10.2019

Прокуратура Киева объявила подозрение нардепуIV-VIII созывов по факту завладения 1,1 млрд грн "УкрСиббанка"

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Прокуратура Киева объявила подозрение нардепуIV-VIII созывов по факту завладения 1,1 млрд грн "УкрСиббанка"

Прокуратура Киева в рамках уголовного производства о завладении средств АО "УкрСиббанк" (Киев) уведомила о подозрении народного депутата Украины четвертого-восьмого созывов.

"Во время досудебного следствия установлено, что бывший народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов в 2008-2018 гг., действуя как организатор преступления, по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб этому банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева во вторник.

По результатам следствия экс-нардепу объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 (подделка официального документа, выдаваемого или заверяемого предприятием, учреждением, организацией, который предоставляет право или освобождает от обязанностей).

В столичной прокуратуре напомнили, что ранее в рамках данного уголовного производства уведомила о подозрении генерального директора корпорации "АИС", а также топ-менеджеров ЧП "Импульс-В" (директора и учредителя) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 УК Украины (пособничество в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах).

В сообщении не указана фамилия подозреваемого.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об экс-нардепе Дмитрии Святаше (группа "Видродження").

Теги: #укрсиббанк #прокуратура #подозрение
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