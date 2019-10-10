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14:06 10.10.2019

Экс-нардеп Святаш подозревается в том, что не указал в декларациях-2015 и 2016 гг. наличие финобязательств перед УкрСиббанком

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Экс-нардеп Святаш подозревается в том, что не указал в декларациях-2015 и 2016 гг. наличие финобязательств перед УкрСиббанком

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по согласованию с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили бывшему народному депутату (8-го созыва) о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларациях за 2015 и 2016 годы – он не указал факт наличия у него финансовых обязательств перед АО "УкрСиббанк".

Как сообщила САП в Фейсбуке, 9 октября было объявлено подозрение по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

"Установлено, что бывший народный избранник не указал в декларациях за 2015 и 2016 годы факт наличия у него финансовых обязательств перед АО "УкрСиббанк". Так, в декларации за 2015 год он не указал почти 150 тыс. долл. США и 150 тыс. евро своих финансовых обязательств. В 2016 году - почти 468 тыс. долл. США и более 450 тыс. евро", - информирует САП.

В свою очередь, в НАБУ сообщили, что на момент объявления подозрения экс-нардеп находился в лечебном учреждении, поэтому сообщение о подозрении составлено в соответствии со ст. 276 УПК Украины, вручено близкой родственнице и направлено по месту жительства подозреваемого.

В сообщениях САП и НАБУ не указана фамилия экс-парламентария.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об экс-нардепе Дмитрии Святаше (группа "Видродження").

Ранее прокуратура Киева в рамках уголовного производства о завладении средств АО "УкрСиббанк" (Киев) уведомила его о подозрении в том, что он, действуя как организатор преступления, по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб этому банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн.

В столичной прокуратуре напомнили, что ранее в рамках данного уголовного производства уведомила о подозрении генерального директора корпорации "АИС", а также топ-менеджеров ЧП "Импульс-В" (директора и учредителя) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 УК Украины (пособничество в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах).

Теги: #укрсиббанк #сап #декларация #набу #святаш
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