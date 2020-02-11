Экономика

20:42 11.02.2020

ЕС и Украина усилят работу над обновлением Соглашения о зоне свободной торговли

2 мин читать
ЕС и Украина усилят работу над обновлением Соглашения о зоне свободной торговли

Европейский Союз и Украина договорились усилить работу, чтобы в следующем году обновить Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, сообщил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

"Мы также согласились развить нашу работу, что касается пересмотра Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и приложений к ней в следующем году. И наши коллеги очень внимательно будут следить за сферами, в которых мы можем дополнить соглашение, согласно правилам. И мы вернемся к этой теме очень скоро, так, чтобы у нас была очень короткая и эффективная процедура в следующем году, чтобы обновить соглашение", - сказал он на пресс-брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Киеве во вторник.

Варгеи также сообщил, что приоритетом будет подписание в 2020 году соглашения между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве.

"За первые три года существования Соглашения об ассоциации мы смогли увеличить торговлю наполовину. Мы продолжим поддерживать Украину в имплементации Соглашения об ассоциации, чтобы достичь преимуществ, которые это принесет Украине и народу этой страны", - подчеркнул еврокомиссар.

Он отметил, что стремился приехать в Украину как можно раньше, чтобы сообщить, что эта Еврокомиссия заинтересована в усилении экономики стран "Восточного партнерства".

"Мы должны работать над всеми сферами, где мы можем вернуть прирост рабочих мест в Украину, особенно когда речь идет о связи, "Зеленом соглашении", энергии, транспорте, образовании - всем, что может способствовать созданию сильной экономики в Украине. Мы согласились с премьер-министром, что это наш совместный приоритет и это также должно увеличить иностранные прямые инвестиции в эту страну", - сказал Варгеи.

Также он подчеркнул, что Украина и ЕС будут вместе работать над созданием бизнесс-среды, основанной на верховенстве права, искоренением коррупции и влияния олигархов.

 

Теги: #ес #зст #обновление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:17 11.02.2020
Разумков: Мы готовы создавать надлежащий бизнес-климат в Украине

Разумков: Мы готовы создавать надлежащий бизнес-климат в Украине

20:14 11.02.2020
Еврокомиссар Варгеи: Мы не принимаем никаких компромиссов в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины, продолжим ее поддерживать

Еврокомиссар Варгеи: Мы не принимаем никаких компромиссов в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины, продолжим ее поддерживать

20:08 11.02.2020
Украина и ЕС подписали соглашение о €25 млн помощи в сфере цифровизации

Украина и ЕС подписали соглашение о €25 млн помощи в сфере цифровизации

20:02 11.02.2020
Украина рассчитывает выйти на серьезный прогресс по "промышленному безвизу" в 2020 году - Гончарук

Украина рассчитывает выйти на серьезный прогресс по "промышленному безвизу" в 2020 году - Гончарук

19:40 11.02.2020
Дальнейшее сотрудничество украинских правоохранительных органов с европейскими структурами обсудил Аваков с партнерами из ЕС

Дальнейшее сотрудничество украинских правоохранительных органов с европейскими структурами обсудил Аваков с партнерами из ЕС

15:03 11.02.2020
ЕС не даст Лондону бессрочный и неограниченный доступ на свои финансовые рынки - Барнье

ЕС не даст Лондону бессрочный и неограниченный доступ на свои финансовые рынки - Барнье

11:17 11.02.2020
Лондон будет добиваться прямого доступа на рынок ЕС для своих финансовых компаний

Лондон будет добиваться прямого доступа на рынок ЕС для своих финансовых компаний

11:08 11.02.2020
ЕС и НАТО должны сохранять текущую политику в отношении России - глава МИД Эстонии

ЕС и НАТО должны сохранять текущую политику в отношении России - глава МИД Эстонии

20:06 10.02.2020
Трамп заявил о намерении "очень серьезно" заняться переговорами о торговле с ЕС

Трамп заявил о намерении "очень серьезно" заняться переговорами о торговле с ЕС

14:43 10.02.2020
Еврокомиссар Варгеи в рамках визита в Украину проведет ряд встреч, в том числе с Зеленским

Еврокомиссар Варгеи в рамках визита в Украину проведет ряд встреч, в том числе с Зеленским

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин на аукционах ОВГЗ смог привлечь $200 млн под 3,4% и понизить доходность 3-мес. и 16-мес. бумаг в гривне

НБУ сократил число банков для стресс-тестов в 2020г с 29 до 16

Рост пассажирооборота авиакомпаний мира в 2019 г замедлился до 4,2% - IATA

Инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в годовом измерении по итогам января

Понизить учетную ставку на 2 п.п вместо 2,5 п.п. предлагало 6 из 10 членов КМП Нацбанка

ПОСЛЕДНЕЕ

Минфин на аукционах ОВГЗ смог привлечь $200 млн под 3,4% и понизить доходность 3-мес. и 16-мес. бумаг в гривне

Украина может стать мировым лидером по темпам роста производства курятины в 2020г - Милованов

ЕЦБ может принять решение относительно цели по инфляции к июлю в рамках пересмотра стратегии

Нацкомфинуслуг в 2019г закрыла 260 небанковских финучреждений

Mastercard сможет создать бизнес в сфере клиринга операций по банковским картам в Китае

Гетманцев заявил о необходимости поддержки малого бизнеса в переходе на безналичный расчет

Набсовет "Укрзализныци" дал старт конкурсу на должность главы правления компании

Дальнейшее уменьшение цены на газ должно повлечь и снижение ренты на его добычу в Украине – глава "Нафтогаза"

Вспышка коронавируса может сократить турпоток в Сингапур на 30% в 2020 году - эксперт

"Укрпошта" объявила тендер на 500 передвижных отделений, в планах приобрести больше тысячи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА