"Укрпошта" запустила услугу снятия наличных через POS-терминалы в н.п. с населением более 2 тыс. жителей

АО "Укрпошта" запустила услугу снятия наличных без комиссии через POS-терминалы в более чем 3 тыс. своих автоматизированных отделений.

"Такая возможность появилась в областных центрах и населенных пунктах с более 2 тыс. жителей, где сокращаются банковские отделения и банкоматы, но есть отделение "Укрпошты" с POS-терминалами", - сообщается на сайте компании.

Пользователи услуги могут получить сумму от 50 грн до 10 тыс. грн за одну операцию.

Комиссия за снятие наличных в автоматизированных почтовых отделениях отсутствует, однако возможна комиссия банка, выпустившего карту.

"Несмотря на тренд диджитализации, мы видим запрос на снятие наличных. Поэтому после успешного пилота услуги на Львовщине, сейчас ее тиражируем по всей стране и клиенты могут снять наличные без комиссии в "Укрпошты", - отметила директор департамента финансового бизнеса компании Юлия Мороз.

Как сообщалось, "Укрпошта" в 2019 году получила 600 млн грн чистой прибыли, увеличила чистый доход на 20,6% по сравнению с 2018 годом - до 8,2 млрд грн..

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 11 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.