Негативный небаланс на рынке природного газа по итогам 2019г. увеличился на 39%, достиг 44 млрд грн

Негативный небаланс на рынке природного газа Украины по итогам 2019 года в денежном выражении увеличился на 39% – до 44,048 млрд грн, сообщила пресс-служба "Укртрансгаза" (УТГ).

По данным компании, участники рынка в прошлом году использовали 2,040 млрд природного газа на общую сумму в 13,595 млрд грн, оплатив при этом за негативные небалансы только 2,484 млрд грн (18,27%). Таким образом, долг за негативные небалансы, сформированный в 2019 году, составил 12,258 млрд грн.

Внедренная с 1 марта прошлого года новая система суточного балансирования (до этого расчет небалансов осуществлялся на ежемесячной основе), лишь частично сократила темпы накопления задолженности, отметили в компании.

Так, негативные небалансы с момента внедрения нового механизма составили 1,601 млрд куб м (8,545 млрд грн) Уровень расчетов за данный период составил 15% (1,334 млрд грн). Наибольшая сумма задолженности в размере 7,189 млрд грн была сформирована операторами системы распределения (ГРС), из которых 4,397 млрд грн – задолженность предприятий "Региональной газовой компании" (РГК). Позитивные небалансы, в свою очередь, составили 872 млн куб. м, или 2,844 млрд грн, по которым уровень расчетов УТГ с участникам рынка составил 74%. В настоящее время компания должна заказчикам услуг транспортировки 729 млн грн, 362 млн грн из них она должна НАК "Нафтогаз Украины".

В результате отсутствия расчетов участников рынка за небалансы УТГ не имеет возможности погасить свои финобязательства перед поставщиками газа для собственных производственно-технических потребностей (ПТП), а также перед заказчиками услуг транспортировки. Крупнейшим из поставщиков для УТГ является "Нафтогаз", общая текущая задолженность перед которым составляет 13,368 млрд грн.

"К сожалению, эта проблема не была решена до завершения отделения нового оператора ГТС – ООО "Оператор ГТС Украины", и представляет наибольшую угрозу стабильности его работы. Ситуация требует неотложного внимания НКРЭКУ, Министерства энергетики и парламента для срочного ее решения на законодательном и нормативном уровнях", – отмечено в сообщении.

Глава нового оператора ГТС Украины (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", ОГТСУ) Сергей Макогон, комментируя на своей странице в соцсети Facebook информацию УТГ, также отметил необходимость принятия оперативных решений.

"Проблема неполной оплаты облгазами услуг балансировки, по-прежнему, является основным риском для стабильной работы нового Оператора ГТС. Фактически газ отбирается из системы, но оплата за него не поступает. Нужно оперативно принять необходимые меры и устранить причины возникновения этих долгов. Без решения данной проблемы невозможно дальнейшее развитие рынка газа в Украине", – написал он.

Как сообщалось, ранее, "Укртрансгаз", который до 1 января 2020 года являлся оператором ГТС, а также НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно обращали внимание НКРЭКУ на то, что облгазы не рассчитываются за газ "Укртрансгаза", отобранный ими из газотранспортной системы без контракта. Операторы ГРМ в свою очередь указывали на дискриминационную тарифную политику со стороны Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в виде экономически необоснованных тарифов, в результате которых облгазы не имели возможности рассчитываться за отобранный для техпотребностей газ. В конце декабря прошлого года национальный энергетически регулятор обновил тарифы операторов системы распределения газа, в сторону увеличения.

Ранее Макогон, в интервью агентству "Интерфакс-Украина", высказывал мнение о том, что обновленные НКРЭКУ, тарифы на распределение требуют дальнейшего увеличения для решения проблемы с отбором газа операторами ГРС.

Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между поступившими в нее через точки входа и отобранными из нее через точки выхода объемами газа. Балансирование проводится адресно, с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.

По УТГ, негативные небалансы на рынке природного газа в 2016 году составил 936 млн куб. м газа, долг за который был равен 4,051 млрд грн, в 2017 году – 1,827 млрд куб. м (10,296 млрд грн), в 2018 году – 1,502 млрд куб. м (17,355 млрд грн).