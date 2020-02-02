Право на субсидию имеют украинцы, тратящие на коммунальные услуги больше 15-20% дохода

В НАК "Нафтогаз" рассказали, какие категории украинцев попадают под право на получение государственной субсидии на коммунальные услуги, сообщила пресс-служба правления в Фейсбуке.

"Семьи, которые тратят на коммуналку больше, чем 15-20% своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию. В госбюджете этого года предусмотрено около 50 млрд грн живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 млн грн ежедневно", - сказано в сообщении.

Сообщается, что потребители, которые платят за газ, и некоторые контрагенты из-за рубежа позаботились, чтобы эти деньги у государства были.

"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах… не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону", - добавили в пресс-службе.

Также сообщается, что сайт о субсидиях teplo.gov.ua в настоящее время не отвечает. Для информации пользователям рекомендуют заходить на сайт Министерства социальной политики.