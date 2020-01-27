Экономика

23:59 27.01.2020

"Няня" для инвесторов - это договор с правительством о конкретных условиях вложения средств - Милованов

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"Няня" для инвесторов - это договор с правительством о конкретных условиях вложения средств - Милованов

Идея "инвестиционной няни" состоит в подписании инвесторами договора с правительством Украины о конкретных условиях, в случае нарушения которых Кабинет Министров будет отвечать в международных судах, заявил в понедельник министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Идея "инвестиционной няни" состоит в том, что правительство Украины подписывает конкретные условия с инвестором и таким образом правительство Украины будет отвечать в международных судах перед инвестором за нарушения, ну и инвестор также будет отвечать перед правительством Украины - это зеркальный договор", - заявил Милованов в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Министр развития экономики уверен, что таким образом государство показывает иностранным и украинским инвесторам, что оно готово обеспечить верховенство права. Милованов добавил, что параллельно с этим должна реформироваться судебная и правоохранительная системы для выработки доверия к ним.

"Речь идет о праве подписать договор. Сегодня закон не позволяет Кабинету Министров подписать отдельный договор. Международные договора мы подписываем? Это тоже самое, ведь мы же подписываем с международными финансовыми организациями, а это большой инвестор. МВФ - это международный договор? Это индивидуальная международная сделка с крупным международным инвестором. С ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития - ИФ) и Всемирным банком мы подписываем договора? Да, и теперь мы говорим, что любой большой инвестор, не только международные финансовые организации, получит право подписать договор с правительством", - рассказал министр.

Теги: #договора #правительство #инвесторы
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