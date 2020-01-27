ПриватБанк открыл прием заявок на льготные кредиты для малого бизнеса в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%"

Государственный ПриватБанк открыл прием заявок предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы стимулирования бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%", говорится в пресс-релизе банка в понедельник.

Согласно сообщению, в рамках этой программы предприниматели могут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту - ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает 50 млн грн. В дальнейшем банк планирует распространить программу на развитие вновь созданного малого бизнеса.

Кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" могут выдаваться на приобретение и/или модернизацию основных средств, объектов недвижимости и транспортных средств, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях, а также на осуществление строительства, реконструкции, ремонта в помещениях, в которых ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений).

Как сообщалось, запуск кредитной программы анонсирован на начало февраля, а площадкой для нее является Немецко-украинский фонд (НУФ), уставный капитал которого составляет EUR10,23 млн.

Верховная Рада приняла в целом закон с поправками в госбюджет-2020 о Фонде развития предпринимательства (законопроект №2589), который предусматривает увеличение спецфонда госбюджета в этом году на 2 млрд грн за счет досрочного погашения Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) векселей. Эти средства будут направлены на финансирование новой бюджетной программы – Фонд развития предпринимательства.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,746 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.