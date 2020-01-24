Экономика

14:40 24.01.2020

SkyUp запускает рейсы в Грецию из пяти городов Украины

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SkyUp запускает рейсы в Грецию из пяти городов Украины

Авиакомпания SkyUp Airlines в мае 2020 года запускает рейсы из Киева, Львова, Запорожья, Одессы и Харькова в города Греции.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, из Киева с 25 апреля запускаются рейсы в Ираклион (остров Крит). Сначала они будут осуществляться по субботам и воскресеньям, а с 26 мая будут осуществляться по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону с багажом составляет от 3,3 тыс. грн.

Кроме того, из Киева с 30 мая запускаются рейсы на остров Корфу, а с 31 мая – в Закинтос (остров Закинф).

Рейсы на Корфу будут выполняться по субботам; стоимость билета - от 3,4 тыс. грн. В Закинтос – по воскресеньям; стоимость билета – от 3,4 тыс. грн.

Из Запорожья, Львова, Одессы и Харькова запускаются рейсы только в Ираклион.

Из Львова они будут осуществляться со 2 мая по средам и субботам; стоимость билета – почти от 3,3 тыс. грн. Из Запорожья – с 3 мая по воскресеньям, с 28 мая – по четвергам и воскресеньям; стоимость билета – от 3,2 тыс. грн. Из Одессы – с 19 мая по вторникам; стоимость билета – от 3,4 тыс. грн. Из Харькова – со 2 мая по субботам, а с 27 мая - по средам и субботам; стоимость билета – от 3,7 тыс. грн.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Согласно данным Единого госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Флот авиакомпании состоит из 10 самолетов: двух Boeing 737-900 ER, шести Boeing 737-800 и двух Boeing 737-700.

Теги: #рейсы #skyup #греция
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