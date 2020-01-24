Экономика

10:54 24.01.2020

"Нова Пошта Интернешнл" в 2020г планирует увеличить объемы международной доставки на 30%

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"Нова Пошта Интернешнл" в 2020г планирует увеличить объемы международной доставки на 30%

 "Нова Пошта Интернешнл" (входит в группу компаний "Нова Пошта") в 2020 году планирует нарастить сегмент международной доставки на 30% по сравнению с 2019 годом, сообщил директор "Нова Пошта Интернешнл" Юрий Беневитский журналистам в четверг вечером.

"Этот рынок нам очень интересен, мы будем бороться за него, в том числе качеством и скоростью доставки. В 2018 году у нас было 2,7 млн международных отправлений, в 2019-м – на 26% больше. В этом году планируем увеличить объем международных посылок на 30%", - заявил он

Как подчеркнул Беневитский, "Нова Пошта" выполняет быструю доставку отправлений, поэтому концентрируется на более дорогих и тяжелых посылках.

Как сообщалось, "Нова Пошта" в 2020 году планирует инвестировать в развитее инфраструктуры $100 млн: запустить вторую очередь Киевского инновационного терминала; построить четыре крупных инновационных центра с автоматизированной сортировочной системой в Броварах, Днепре, Одессе и Харькове; построить первый грузовой терминал с роботизированной системой сортировки паллет и крупногабаритных грузов, модернизировать отделения и внедрить новое оборудование для повышения скорости обслуживания клиентов. Кроме того, большая часть инвестиций будет направлена на информационные технологии и развитие мобильных сервисов.

В 2019 году "Нова Пошта" совместно с транспортной авиакомпанией "Элерон" начала тестовую реализацию проекта авиадоставки отправлений.

В 2019 году компания доставила 212 млн ед. отправлений, что на 22% больше, чем в 2017 году.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.

Теги: #нова_пошта #рынок #доставка
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