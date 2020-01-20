Зеленский уверен, что средний бизнес поддерживает решения власти, ведущие к прозрачности процессов

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что представители среднего бизнеса поддерживают решения нынешней власти, направленные на прозрачность процессов в экономике.

"Если вы поговорите с представителями среднего бизнеса - не с олигархами или небольшими компаниями, которые не платят налоги, - вы обнаружите, что они поддерживают наши решения, потому что мы движемся к прозрачности. Что действительно важно, так это то, что мы прекратили контрабанду, и это может вызвать осложнения для малых предприятий, которые не хотят проходить таможенные процедуры и платить налоги, когда они пытаются получить определенные товары. Но прозрачность означает, что каждый должен платить налоги и жить по закону", - сказал он в интервью журналу Newsweek.

Зеленский подчеркнул, что новая власть стремится уничтожить монополии, существующие, например, в газовом секторе и производстве спирта.

Президент убежден, что в Украине больше не будет такого высокого уровня коррупции, как прежде.

"В течение многих лет люди по всему миру слышали о коррупции в Украине, а инвесторы действуют на эмоциях. Поэтому мы осуществляем изменения. Прежде всего, в судебной системе, чтобы инвесторы видели, что их инвестиции будут защищены. Я родом из бизнеса и понимаю инвесторов. Я могу обещать, что у нас никогда не будет такого уровня коррупции, и мы сделаем большие шаги к прозрачности. Это момент для инвестиций, потому что цены низкие, на рынках и в приватизированных секторах, и мы будем выдавать лицензии на работу во многих сферах, например, таких как газовая", - отметил он.