Экономика

16:36 14.01.2020

Нацбанк опровергает информацию о причастности его сотрудников к осуществлению "схемных" операций клиентов Сбербанка

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Нацбанк опровергает информацию о причастности его сотрудников к осуществлению "схемных" операций клиентов Сбербанка

Информация, приведенная в определении Печерского районного суда Киева от 9 декабря 2019 года по делу №757/61295/19-к о причастности должностных лиц Национального банка Украины (НБУ) к осуществлению "схемных" импортных и экспортных операций клиентов украинской "дочки" российского Сбербанка (Киев), не соответствует действительности и подрывает доверие к центробанку, сообщается на сайте регулятора во вторник.

Нацбанк отметил, что именно должностные лица центробанка виявили в Сбербанке "схемные" операции и передали информацию в правоохранительные и другие компетентные органы Украины в октябре 2018 года, на основании которых было открыто уголовное производство по соответствующему делу.

Вместе с тем, Нацбанк также проинформировал органы банковского надзора других государств о выявленных в процессе осуществления надзора "схемных" операциях в рамках международного сотрудничества в сфере финансового мониторинга, говорится в сообщении.

Центробанк добавил, что при осуществлении надзора за Сбербанком в сфере финмониторинга, он неоднократно выявлял "схемные" операции клиентов банка и применял к финучреждению строгие меры воздействия. В частности, в мае 2017 года регулятор наложил на банк штраф в размере более 12 млн грн за совершение им рисковой деятельности, а в декабре-2018 - штраф в размере более 94 млн грн за повторное совершение рисковой деятельности, который сейчас оспаривается банком в судебном порядке.

"Национальный банк всегда способствовал, и будет способствовать в пределах компетенции, правоохранительным органам в выполнении возложенных на них обязанностей по предупреждению, выявлению и устранению уголовных преступлений в банковской и финансово-кредитной сферах. В частности, за девять месяцев 2019 года Национальный банк предоставил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 32 банков на общую сумму более 25,7 млрд грн", - резюмировал регулятор.

Как сообщалось, 9 декабря 2019 года Печерский райсуд Киева принял решение по делу №757/61295/19-к о предоставлении временного доступа прокурору Киевской местной прокуратуры №6 Владимиру Климасу к документам, хранящимся в Нацбанке, в частности, к копиям документов, которые относятся к плановым проверкам Сбербанка.

Центробанк уточнил, что соответствующий доступ к документам был предоставлен в январе 2020 года.

Согласно соответствующему определению Печерский райсуд Киева, досудебным расследованием было установлено, что на протяжении июня-декабря 2015 года и февраля-марта 2017 года девять клиентов Сбербанка, при содействии сотрудников финучреждения и должностных лиц Нацбанка, заключили 20 импортных контрактов с нерезидентами, на основании которых перечислили за границу более $2,7 млн, EUR 2,23 млн и 80,97 млн грн, в то время как товар поступил только на $213 тыс.

Одновременно на протяжении 2016-2017 годов, 26 клиентов Сбербанка, при содействии сотрудников Нацбанка, осуществили вывод средств за рубеж под видом внешнеэкономических контрактов на общую сумму более $55,74 млн, тогда как поступления иностранной валюты составили лишь $112,78 тыс., отмечается в определении.

Теги: #схемы #нбу #сбербанк #опровержение
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