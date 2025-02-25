Starlink опроверг сообщения в СМИ о планах отключения в Украине

Провайдер спутниковой интернет-связи Starlink сообщил о продолжении предоставления услуг в Украине и опроверг информацию о возможном их прекращении.

"Starlink полностью отдана предоставлению услуг в Украине. Любые слухи об обратном категорически ложные", - говорится в сообщении Starlink в соцсети Х во вторник.

Как сообщалось, терминалы спутниковой интернет-системы Starlink Илона Маска для Украины приобрела Польша, которая продолжает платить за них абонентскую плату.

Reuters со ссылкой на собственные источники сообщил, что американские переговорщики, которые давят на Киев с целью получения доступа к критически важным полезным ископаемым Украины, подняли вопрос о возможности прекращения доступа Украины к спутниковой интернет-системе Starlink Илона Маска,

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко сообщил, что Украина имеет альтернативу спутниковой интернет-системе Starlink, при этом выразив уверенность, что отключение Starlink не случится.

После этого Маск опроверг заявления СМИ о возможном отключении Starlink в случае, если Украина не подпишет соглашение о поставках полезных ископаемых.