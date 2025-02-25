Телеком

20:03 25.02.2025

Starlink опроверг сообщения в СМИ о планах отключения в Украине

1 мин читать
Starlink опроверг сообщения в СМИ о планах отключения в Украине

Провайдер спутниковой интернет-связи Starlink сообщил о продолжении предоставления услуг в Украине и опроверг информацию о возможном их прекращении.

"Starlink полностью отдана предоставлению услуг в Украине. Любые слухи об обратном категорически ложные", - говорится в сообщении Starlink в соцсети Х во вторник.

Как сообщалось, терминалы спутниковой интернет-системы Starlink Илона Маска для Украины приобрела Польша, которая продолжает платить за них абонентскую плату.

Reuters со ссылкой на собственные источники сообщил, что американские переговорщики, которые давят на Киев с целью получения доступа к критически важным полезным ископаемым Украины, подняли вопрос о возможности прекращения доступа Украины к спутниковой интернет-системе Starlink Илона Маска,

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко сообщил, что Украина имеет альтернативу спутниковой интернет-системе Starlink, при этом выразив уверенность, что отключение Starlink не случится.

После этого Маск опроверг заявления СМИ о возможном отключении Starlink в случае, если Украина не подпишет соглашение о поставках полезных ископаемых.

 

 

 

Теги: #starlink #опровержение

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:02 23.02.2025
США не предупреждали об отключении "Старлинков", но Украина должна быть готова к этому - Зеленский

США не предупреждали об отключении "Старлинков", но Украина должна быть готова к этому - Зеленский

15:37 23.02.2025
Альтернатива Starlink есть - Умеров

Альтернатива Starlink есть - Умеров

16:33 22.02.2025
Вице-премьер Польши сомневается в возможности отключения приобретенных для Украины Starlink

Вице-премьер Польши сомневается в возможности отключения приобретенных для Украины Starlink

23:36 13.02.2025
Советник Зеленского опроверг информацию о переговорах с россиянами в Мюнхене

Советник Зеленского опроверг информацию о переговорах с россиянами в Мюнхене

13:52 12.02.2025
Зеленский опроверг заявления о том, что Джонсон отговорил его от мирного соглашения в 2022 году

Зеленский опроверг заявления о том, что Джонсон отговорил его от мирного соглашения в 2022 году

15:37 07.02.2025
В ЦПД опровергли информацию о применении "Орешника" по Украине 6 февраля

В ЦПД опровергли информацию о применении "Орешника" по Украине 6 февраля

09:48 01.02.2025
ГУР опроверг заявления Фицо о причастности к протестам в Словакии

ГУР опроверг заявления Фицо о причастности к протестам в Словакии

08:46 31.01.2025
Глава КГВА опроверг информацию о повреждении балкона в результате падения обломков БпЛА в Оболонском районе

Глава КГВА опроверг информацию о повреждении балкона в результате падения обломков БпЛА в Оболонском районе

01:55 30.01.2025
Сумской городской совет опроверг информацию о погибшем человеке в результате атаки БпЛА

Сумской городской совет опроверг информацию о погибшем человеке в результате атаки БпЛА

18:44 29.01.2025
Третья штурмовая бригада опровергла заявление РФ о взятии Новоегоровки

Третья штурмовая бригада опровергла заявление РФ о взятии Новоегоровки

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нова пошта" закрывает последнее отделение в Покровске

Сеть "Киевстар" сможет работать 10 часов без э/э со второй половины 2025 г. - CEO

Госспецсвязи сообщает о попытках кибератак от имени CERT-UA

Вследствие авиаудара по многоэтажке Краматорска ранено минимум 8 гражданских, среди них двое детей

"Vodafone Украина" согласовала с держателями 49% евробондов отсрочку их погашения на 2 года под рост ставки и 2% вознаграждение

ПОСЛЕДНЕЕ

Вице-премьер Федоров призвал украинцев на оккупированных территориях сообщать о штабах и лагерях оккупантов в чатботе

В приложении "Киев Цифровой" появились автоматические оповещения о штрафах за парковку и открытых производствах

Huawei впервые добилась рентабельности производства ИИ-чипов Ascend

ЕК обнародует оценку нотификации для предоставления Украине внутреннего рынка для роуминга в марте - вице-президент ЕК

Украина имплементирует директиву NIS2 по безопасности сетей и информационных систем - Федоров

Украина и ЕС обновят план внедрения электронных доверительных услуг - Федоров

Украина ожидает получить внутренний рынок для роуминга в Европе в ближайшие месяцы - Федоров

Китайская ракета вывела на орбиту спутник связи

Apple отключит функцию расширенной защиты облачных данных в Великобритании

Новые услуги для ветеранов и их семей появились в "Дии"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА