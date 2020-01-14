Toyota отзывает около 700 тыс. автомобилей в США

Японская Toyota отзывает около 700 тыс. автомобилей с американского рынка из-за проблем с бензонасосами, которые могут выйти из строя.

Это может привести к остановке двигателя, что повышает риск аварийной ситуации, сообщает MarketWatch.

Кампания затрагивает некоторые машины, выпущенные в 2018-2019 годах. К ним относятся модели Lexus LS 500, LC 500, RC 350, RC 300, GS 350, IS 300, ES 350, LX 570, GX 460 и RX 350, а также Toyota 4Runner, Camry, Highlander, Land Cruiser, Sequoia, Sienna, Tacoma и Tundra. Кроме того, под отзыв подпадает ряд автомобилей Avalon и Corolla, произведенных в прошлом году.

Владельцы машин с дефектными насосами будут уведомлены по почте до середины марта.