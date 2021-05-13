Большинство автомобилей Toyota в США останутся бензиновыми к 2030 году

Японская Toyota Motor Corp. ожидает, что большинство ее автомобилей на американском рынке по-прежнему будут использовать бензиновый двигатель через десять лет, поскольку машины полностью на электрическом двигателе уступают им по стоимости и удобству.

Компания подтвердила свою приверженность гибридным автомобилям. Toyota первой в мире использовала эту технологию, при которой машины работают на бензине, но также имеют электродвигатель, повышающий топливную экономичность, сообщает The Wall Street Journal.

Toyota прогнозирует, что к 2030 году чуть более половины ее продаж в Северной Америке будет приходиться на гибридные автомобили, в то время как около 30% — на машины с традиционными двигателями. Оставшуюся часть составят электромобили.

Японская компания ожидает, что ее продажи в целом по миру в 2030 году составят порядка 8 млн машин.

Как сообщалось, согласно исследованию BСG, 47% всех легковых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, будут полностью электрическими или гибридными.

Источник: Green Deal