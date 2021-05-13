Green Deal

09:50 13.05.2021

Большинство автомобилей Toyota в США останутся бензиновыми к 2030 году

1 мин читать
Большинство автомобилей Toyota в США останутся бензиновыми к 2030 году

Японская Toyota Motor Corp. ожидает, что большинство ее автомобилей на американском рынке по-прежнему будут использовать бензиновый двигатель через десять лет, поскольку машины полностью на электрическом двигателе уступают им по стоимости и удобству.

Компания подтвердила свою приверженность гибридным автомобилям. Toyota первой в мире использовала эту технологию, при которой машины работают на бензине, но также имеют электродвигатель, повышающий топливную экономичность, сообщает The Wall Street Journal.

Toyota прогнозирует, что к 2030 году чуть более половины ее продаж в Северной Америке будет приходиться на гибридные автомобили, в то время как около 30% — на машины с традиционными двигателями. Оставшуюся часть составят электромобили.

Японская компания ожидает, что ее продажи в целом по миру в 2030 году составят порядка 8 млн машин.

Как сообщалось, согласно исследованию BСG, 47% всех легковых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, будут полностью электрическими или гибридными.

Источник: Green Deal

Теги: #toyota #сша #бензин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:24 13.05.2021
Байден подписал указ о повышении уровня кибербезопасности в стране

Байден подписал указ о повышении уровня кибербезопасности в стране

00:03 13.05.2021
Байден надеется, что конфликт между Израилем и ХАМАС завершится побыстрее

Байден надеется, что конфликт между Израилем и ХАМАС завершится побыстрее

00:01 13.05.2021
Байден заявил о необходимости перейти к вакцинации подростков от 12 лет

Байден заявил о необходимости перейти к вакцинации подростков от 12 лет

23:04 12.05.2021
Эксперты США научили украинских коллег определять применение оружия массового уничтожения

Эксперты США научили украинских коллег определять применение оружия массового уничтожения

13:30 12.05.2021
Украина и США проведут Совет по вопросам торговли и инвестиций - торгпред

Украина и США проведут Совет по вопросам торговли и инвестиций - торгпред

05:03 12.05.2021
Руководитель разведки Южной Кореи находится в Токио для обсуждения КНДР с главами разведывательных служб Японии и США – СМИ

Руководитель разведки Южной Кореи находится в Токио для обсуждения КНДР с главами разведывательных служб Японии и США – СМИ

03:02 12.05.2021
Советник президента США по нацбезопасности осудил ракетные обстрелы ХАМАСом территории Израиля

Советник президента США по нацбезопасности осудил ракетные обстрелы ХАМАСом территории Израиля

02:02 12.05.2021
Трамп обвинил Байдена в "слабости и отсутствии поддержки Израиля"

Трамп обвинил Байдена в "слабости и отсутствии поддержки Израиля"

00:49 12.05.2021
Байден заявляет, что лидеры 40% стран мира просили его о помощи с вакцинами

Байден заявляет, что лидеры 40% стран мира просили его о помощи с вакцинами

19:33 11.05.2021
Главредом The Washington Post впервые стала женщина

Главредом The Washington Post впервые стала женщина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ЕС принял план перехода к "зеленой" экономике

Госэнергоэффективности и Минэкоэнерго готовят законопроект по отмене налога на выбросы СО2 для биоэнергетических предприятий

Для Европы подготовили "Зеленый пакт"

ПОСЛЕДНЕЕ

Страны G20 обязались выделить $246 млрд на ВИЭ с начала 2020 года – исследование

ЕС представил план действий по достижению нулевого загрязнения воздуха, воды и почвы

АБР не будет финансировать проекты по добыче угля, нефти и газа

Рост мощностей в сфере ВИЭ стал рекордным в 2020 году – МЭА

86% производителей конвертерной стали в ЕС не платят за выбросы СО2 – исследование

Электрокары будут дешевле автомобилей с ДВС в Европе к 2027 году – исследование

Украине нужен газ для экспорта водорода в ЕС, в том числе из России – Униговский

РГК сформировала консорциум для исследования водородной проблематики в Украине

Биометан – возобновляемый газ, который сохранит планету

Генсек ООН призвал прекратить финансирование проектов ископаемых видов топлива

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА