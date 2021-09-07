Green Deal

15:23 07.09.2021

Toyota вложит $13,7 млрд до 2030г в разработку и производство электромобильных аккумуляторов

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Toyota вложит $13,7 млрд до 2030г в разработку и производство электромобильных аккумуляторов

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. потратит 1,5 трлн иен ($13,7 млрд) до 2030 года на развитие мощностей по выпуску аккумуляторов для электромобилей и гибридных автомобилей, а также исследования и разработки в этой сфере.

Toyota направит порядка 1 трлн иен на создание производственных линий, заявили представители компании в ходе онлайн-брифинга во вторник. К 2030 году автопроизводитель планирует иметь 70 производственных линий по выпуску аккумуляторов общей мощностью 200 гигаватт-часов в год, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее в этом году германский автоконцерн Volkswagen сообщил о намерении открыть в Европе шесть заводов по производству аккумуляторов общей мощностью 240 гигаватт-часов в год до конца текущего десятилетия. Хотя планы Toyota являются менее амбициозными, они указывают на серьезное изменение позиций японской компании, которая ранее неоднократно высказывала сомнения в перспективах рынка электромобилей, отмечая их высокую стоимость.

"Автомобили с нулевыми выбросами важны в регионах, где широко используется возобновляемая энергетика, - отметил директор по технологиям Toyota Масахико Маэда. - Toyota готовит полную линейку автомобилей с уменьшенными выбросами CO2".

Ранее в этом году японская компания объявила о намерении выпустить на мировой рынок 15 моделей электромобилей к 2015 году.

Во вторник представители компании отметили, что гибридные автомобили по-прежнему будут занимать прочное место на глобальном автомобильном рынке в ближайшие десятилетия.

В будущем Toyota займется усовершенствованием аккумуляторов, чтобы сократить расходы на них в каждом электромобиле на 50%.

Акции Toyota подорожали на 0,4% по итогам торгов в Токио во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 26%.

Теги: #toyota #электромобили
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