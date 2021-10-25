Toyota проводит испытания водородного двигателя в гоночных машинах

Японская автокорпорация Toyota Motor Co. проводит испытания двигателя внутреннего сгорания на водороде в гоночных машинах и планирует в дальнейшем использовать такие двигатели в других моделях автомобилей, пишет Associated Press со ссылкой на представителя компании.

В Toyota также отметили, что испытания проводятся для сбора информации и проведения наблюдений, чтобы исправить все появляющиеся проблемы на месте.

«Мы хотим предложить различные опции для того, чтобы удовлетворить региональный спрос», — прокомментировал испытания главный инженер модели Toyota Corolla с водородным двигателем Найюки Сакамото.

Сакамото не сказал, когда автомобили с водородными двигателями станут коммерческим продуктом компании, признав, что необходимо продолжать разработки и совершенствование, чтобы решить проблему потребления топлива такими двигателями в большом количестве.

Другим препятствием для массового внедрения автомобилей с водородными двигателями является отсутствие инфраструктуры для их заправки.

Однако у двигателей такого типа есть свои преимущества. Во-первых, для его установки потребуются минимальные изменения — только в системе подачи топлива. Во-вторых, водорода в окружающей среде относительно много, и его можно легко хранить и транспортировать. Водород можно получить из воды при помощи электролиза, его можно также преобразовать из солнечной энергии. В Toyota сообщили, что получают водород на геотермальной электростанции на юге страны.

В зависимости от того, насколько распространенным станет этот вид топлива, он может оказаться намного дешевле бензина, цены на который подвержены сильным колебаниям.

Тем не менее водородные двигатели, хоть и считаются более экологически чистыми, но они не на 100% декарбонизированы. От них исходит небольшое количество выбросов СО2, в основном обусловленных сжиганием моторного масла. В Toyota также сообщили, что разработали технологию для очистки выбросов оксидов азота.

Источник: Green Deal