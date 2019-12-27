Экономика

11:31 27.12.2019

Верховный суд подтвердил законность признания неплатежеспособным и ликвидации банка "Михайловский"

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Верховный суд подтвердил законность признания неплатежеспособным и ликвидации банка "Михайловский"

Верховный суд решением от 24 декабря 2019 года отклонил кассационную жалобу экс-владельца неплатежеспособного банка "Михайловский" ООО "Экосипан" на решение Киевского апелляционного административного суда от 7 августа 2017 года, подтвердив законность решения Национального банка Украины (НБУ) о выводе финучреждения с рынка, сообщается на сайте центробанка в пятницу.

"Верховный Суд решением от 24 декабря 2019 года поставил точку в многолетней судебной волоките, признав правомерными решения Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов о признании неплатежеспособным и ликвидации ПАО "Банк "Михайловский", - прокомментировал решение суда Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВЛФ) на своем сайте в пятницу.

ФГВФЛ уточнил, что решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, НБУ 12 июля 2016 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Михайловский", а 23 мая 2016 года отнес финучреждение к категории неплатежеспособных и обвинил его в махинациях, осуществленных в конце мая 2016 года, по итогам которых нагрузка на ФГВФЛ выросла с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

В октябре 2016 года владелец банка - ООО "Экосипан" обратился в суд с просьбой признать решение Нацбанка о выводе банка "Михайловский" с рынка незаконным и восстановить деятельность финучреждения.

В середине мая 2017 года Окружной административный суд удовлетворил иск ООО "Экосипан" частично, отменив решения НБУ об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных и о ликвидации банка, при этом отказал в обязательстве центробанка восстановить работу финучреждения.

В свою очередь Киевский апелляционный административный суд своим постановлением от 7 августа 2017 удовлетворил апелляционную жалобу Нацбанка и отказал в иске ООО "Экосипан" полностью.

Теги: #михайловский #банк #верховный_суд
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