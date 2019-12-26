Экономика

10:06 26.12.2019

Падение спроса на энергоносители и сталь оказывает давление на цены на уголь - эксперты

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Цены на уголь могут продемонстрировать самое существенное падение в годовом выражении более чем за десятилетие, прогнозируют эксперты отрасли.

Спотовые цены на энергетический уголь с начала 2019 года упали на 39%, до $52,35 за тонну, согласно данным S&P Global Platts. Если цены не восстановятся до конца года, падение будет максимальным с 2007 года.

Понижательное давление на цены, в том числе, оказывает снижение спроса на энергоносители, избыток СПГ и попытки Китая стать более самодостаточным с точки зрения производства угля.

Тем временем замедление производства стали в Европе, Индии и Японии привели к падению цены на коксующийся уголь. Спотовые цены с начала текущего года упали на 38%, до $136 за тонну.

Падение цен на уголь существенно ударило по американским производителям, в том числе приведя к банкротству ряда компаний, таких как Blackhawk Mining LLC и Westmoreland Coal Co. В то же время оно должно ослабить давление на производителей стали в Европе, где снижение продаж и рост расходов оказывают негативное влияние на маржу прибыли.

"Основной проблемой на обоих рынках является избыточное предложение", - отмечает старший директор IHS Markit Дэвид Прайс.

"Прогноз для рынка энергетического угля в следующем году выглядит не очень хорошо. Ситуация с коксующимся углем выглядит немного лучше, но влияние на международные цены все равно будет оказывать Китай", - сказал он.

Потребление угля в мире сократилось в 2019 году по сравнению с годом ранее, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошлой неделе. В основном это связано с предполагаемым сокращением производства электроэнергии более чем на 250 ТВт.ч, или более чем на 2,5%, что будет рекордным падением.

Локомотивом мирового рынка угля остается Китай, на который приходится около половины общего спроса. В последние годы Пекин стремится нарастить потребление китайского угля за счет ограничения поставок из других стран, например, Австралии, что также оказывает давление на цены.

"Китайские власти хотят сократить зависимость от импортного угля", - говорит аналитик отраслевой консалтинговой компании CRU Group Манджот Сингх.

"Они намерены защитить внутреннюю отрасль, поскольку она является источником рабочих мест для большого количества людей", - отмечает эксперт.

В результате этих усилий уголь в Китае становится дороже, чем на международных рынках, говорит Сингх. Однако цены в КНР могут снизиться, поскольку внутреннее потребление растет, а новая инфраструктура делает транспортировку угля в стране дешевле.

Дополнительное давление на цены на коксующийся уголь оказывает замедление производства стали.

Производство стали в шести из 10 крупнейших мировых странах-производителях может сократиться в текущем году, согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA).

Теги: #эксперты #уголь #сталь
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