Экономика

13:39 24.12.2019

ЭМСС в 2020г начнет производство деталей для еще одной Китайской АЭС

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ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС, Краматорск Донецкой обл.), владельцем которого является российский "Атомэнергомаш" (госкорпорация "Росатом"), в декабре подписало крупный контракт на производство комплектующих для реакторного оборудования блоков №3 и №4 АЭС "Сюйдапу", которые будут построены в провинции Ляонин (КНР).

Согласно пресс-релизу на сайте ЭМСС, конечный срок поставки оборудования в рамках контракта, стоимость которого не разглашается, - март 2022 года.

Договор предусматривает производство и поставку более 3400 тонн деталей для АЭС - десятки крупнотоннажных заготовок корпуса реактора, парогенератора, главного циркуляционного насоса, главного циркуляционного трубопровода, коллектора и компенсатора давления.

"Для ЭМСС это уже второй крупный контракт в сфере атомной энергетики Китая, подписанный в 2019 году. В настоящее время в рамках заключенного в июле договора производятся детали для реакторного оборудования седьмого и восьмого энергоблоков АЭС "Тяньвань", - напоминается в сообщении.

ЭМСС - крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения.

В 2018 году чистый доход предприятия вырос на 58,2% - до 2 млрд 373 млн грн, чистый убыток сократился более чем втрое, до 293,6 млн грн.

В январе-ноябре текущего года предприятие снизило выплавку стали на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 54 тыс. тонн (всего в этом году запланирована выплавка 54,26 тыс. тонн).

Теги: #росатом #энергомашспецсталь
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