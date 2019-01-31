"ДТЭК Высоковольтные сети" с 8 февраля намерена отключить "Энергомашспецсталь" от энергоснабжения за долги

"ДТЭК Высоковольтные сети" отключит ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС, Краматорск Донецкой обл.) с 8 февраля от энергоснабжения в случае непогашения задолженности за э/э.

Как сообщила пресс-служба ДТЭК, соответствующее уведомление направлено руководству предприятия 24 января.

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На сегодня "Энергомашспецсталь" задолжало за электроэнергию 224,37 млн грн (из них 136 млн грн накоплено в 2018 году), что превышает стоимость годового потребления э/э всеми жителями Краматорска, отмечается в сообщении.

В соответствие с законом "О рынке э/э", "ДТЭК Высоковольтные сети" обязаны ограничить энергоснабжение должникам.

При этом "ДТЭК Высоковольтные сети" сообщает, что представители "Энергомашспецстали" вопреки Правилам розничного рынка э/э отказывает работникам энергокомпании в доступе к своим электроустановкам. "Для того, чтобы произвести отключение 8 февраля 2019 года, компания вынуждена обратиться к инспекторам Госэнергонадзора и в правоохранительные органы для сопровождения на территории предприятия "Энергомашспецсталь", - подчеркивается в сообщении.

Владельцем ПАО "Энергомашспецсталь" является российский "Атомэнергомаш" (госкорпорация "Росатом").

"ДТЭК Сети"– операционный холдинг в структуре энергетического холдинга ДТЭК, который в свою очередь входит в состав финансово-промышленной группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов. "ДТЭК Сети" развивают бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. В операционный холдинг входят "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети, "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

Предприятия обслуживают 3,6 млн клиентов.