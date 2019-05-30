Экономика

14:27 30.05.2019

ЭМСС в 2019г изготовит 1200т заготовок для еще двух блоков АЭС "Куданкулам" в Индии

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ЭМСС в 2019г изготовит 1200т заготовок для еще двух блоков АЭС "Куданкулам" в Индии

ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС, Краматорск Донецкой обл.), владельцем которого является российский "Атомэнергомаш" (энергомашиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом"), до конца текущего года изготовит 1200 тонн заготовок для корпуса реактора и парогенераторов 5 и 6 блоков АЭС "Куданкулам" (Индия).

Согласно сообщению на сайте ЭМСС, разрешение на начало работ по выпуску заготовок ЭМСС получило после проверки документации и готовности цехов к запуску этой продукции представителем Индийской корпорации по атомной энергии (Nuclear Power Corporation of India Ltd., NPCIL).

Как сообщалось, ЭМСС в рамках подписанного в 2017 году контракта, изготовила и поставила заказчику 361 заготовку общей массой около 4 тыс. тонн для 3 и 4 блоков АЭС "Куданкулам", которые прошли на предприятии полный цикл производства, включая выплавку стали, ковку, термическую обработку и механообработку.

АЭС "Куданкулам" возводится в Индии в рамках российско-индийского соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года. Генеральный подрядчик (в части рабочего проектирования, поставки оборудования и технического содействия) - АО "Атомстройэкспорт", под управлением которого в 2002 году " началось строительство первых двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт.

Всего на площадке "Куданкулам" предусматривается строительство до 8 энергоблоков.

ЭМСС - крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения.

В 2018 году чистый доход предприятия вырос на 58,2% - до 2 млрд 373 млн грн, чистый убыток сократился более чем втрое, до 293,6 млн грн.

Теги: #эмсс #украина #энергомашспецсталь #индия
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