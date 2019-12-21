Все соглашения между Газпромом, Нафтогазом и оператором ГТС Украины будут заключены согласно европейским принципам

Все соглашения между "Газпромом", НАК "Нафтогаз Украины " и оператором газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) будут заключены согласно европейским принципам, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Соглашения будут заключены в полном соответствии с европейскими принципами. Это очень важно, потому что это гарантирует справедливость и прозрачность этих договоренностей",– сказал Витренко в ходе пресс-брифинга в Киеве в субботу.

"По европейским правилам будет возможность для всех сторон, включая "Газпром" и европейские компании, бронировать мощности украинской ГТС как на менее короткий срок, на год, на квартал, на месяц, и даже на сутки вперед – и таким образом, интегрировать украинский рынок в европейский рынок еще больше", – добавил он.