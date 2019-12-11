HSBC признался в содействии клиентам в уходе от налогов, выплатит $192 млн по соглашению с Минюстом США

Швейцарское подразделение британского банка HSBC Holdings Plc признало, что содействовало уклонению американских клиентов от уплаты налогов в течение десяти лет, и согласилось выплатить $192 млн для урегулирования претензий Минюста США в рамках этого дела.

Соглашение с Минюстом позволит HSBC Private Bank (Suisse) SA, управляющему активами состоятельных клиентов, избежать судебного преследования, пишет The Wall Street Journal.

"Швейцарское подразделение HSBC вступало в сговор с американскими клиентами, чтобы скрыть их зарубежные активы и помочь им уклониться от уплаты налогов", - заявил исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Стюарт Голдберг.

"Банки, управляющие компании и другие фининституты допускают такие преступления, и мы будем привлекать их к ответственности, как и налогоплательщиков, которые используют их для незаконной деятельности", - заявил он.

Схемы ухода от уплаты от налогов, использовавшиеся в период с 2000 по 2010 год, позволили американским клиентам швейцарского подразделения HSBC скрыть от налоговых органов активы стоимостью более $1 млрд.

Сумма, которую выплатит HSBC Private Bank, включает в себя не уплаченные американскими клиентами банка налоги на сумму $60 млн, а также выручку в размере $71,8 млрд, полученную банком от незаконных сделок и подлежащую возврату, говорится в сообщении американского Минюста.

Ранее соглашения с Минюстом в рамках подобного дела заключили и другие швейцарские банки - UBS Group AG, Julius Baer Group AG и Credit Suisse.

Акции HSBC прибавляют 0,8% на торгах в Лондоне в среду, с начала текущего года их стоимость упала почти на 13%.