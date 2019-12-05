Экономика

19:35 05.12.2019

Польско-румынский консорциум Vekto - Iridex Group Plastic победил в тендере на рекультивацию львовского полигона ТБО "Грибовичи"

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Польско-румынский консорциум Vekto - Iridex Group Plastic победил в тендере на рекультивацию львовского полигона ТБО "Грибовичи"

Консорциум Vekto Sp. z o.o. (Польша) - Iridex Group Plastic s.r.l. (Румыния) был признан победителем в международном тендере на выполнение работ по комплексной рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в с. Б.Грибовичи подо Львовом, финансируемой в рамках проекта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщил директор Львовского коммунального предприятия (ЛКП) "Зеленый город" ("Зелене місто" – укр.) Вадим Ноздря в Киеве в четверг.

На презентации информационной кампании по поддержке проекта комплексного обращения с ТБО на полигоне "Грибовичи", финансируемой ЕБРР и правительством Швеции, он уточнил, что это решение уже согласовано с международными кредиторами и подписание договора с победителем конкурса ожидается до конца этого года, что позволит подрядчику начать работы уже в начале 2020 года.

Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что город крайне заинтересован в скорейшей реализации проекта, так как сегодня он вынужден тратить 300 млн грн ежегодно на вывоз мусора в связи с закрытием полигона "Грибовичи".

Ноздря отметил, что работы по технической рекультивации в Грибовичах ведутся с июля этого года и должны завершиться в 2021 году. За это время подрядчик должен выполнить работы по выравниванию и террасированию всей поверхности полигона, накрыть его технологическим защитным экраном и провести строительство инженерных сетей.

По словам директора "Зеленого города", которое является заказчиком работ, в настоящее время на полигоне ведутся активные подготовительные работы по рекультивации свалки: вывоз загрязненного грунта с места оползня, который произошел в 2016 году, удаление озер фильтрата.

Ноздря уточнил, что стоимость работ по реабилитации полигона "Грибовичи" оценивается в EUR11,8 млн, плюс EUR1,8 млн на работы с фильтратами.

Директор "Зеленого города" также сообщил, что уже завершен предквалификационный этап тендера по отбору подрядчика на строительства завода по переработке ТБО мощностью 250 тыс. тонн мусора в год, стоимость которого оценивается в EUR24 млн. Его прошли Eggersman Anlagenbau Gmbh (Германия), Control Process S.A. (Польша), Helector S.A. (Греция) и два консорциума: MUT (Австрия) с Dogusan (Турция) и WTT (Нидерланды) с Axis (Литва). По словам Ноздри, победителя намерены определить в первом квартале 2020 года.

Он также напомнил, что ЛКП по итогам тендера уже закупило у украинской фирмы "Экософт" два модуля на основе обратного осмоса для очистки ежедневно 300 кубометров фильтрата из озер около свалки (общий объем – около 100 тыс. куб. м).

Как сообщалось, полигон "Грибовичи" был закрыт после пожара и оползня 30 мая 2016 года, в результате которого погибли четыре человека. Французская Egis за средства французского правительства разработала ТЭО проекта.

В июне 2018 года Львовский горсовет и ЕБРР подписали кредитное соглашение на EUR25 млн, из которых EUR5 млн – льготный кредит от Фонда чистых технологий, а еще EUR10 в виде гранта предоставит Восточноевропейский фонд энергоэффективности и окружающей среды E5P. Вклад города – EUR4,5 млн.

Помимо реабилитации полигона и строительства завода по переработке ТБО этот проект предполагает также налаживание сбора ТБО на муниципальном уровне с создание центров сбора мусора оценочной стоимостью EUR4,2 млн.

Ноздря уточнил, что планируется также второй этап работ стоимостью EUR43,2 млн, рамках которого намечено создание нового регионального полигона, и Львов рассчитывает на финансирование этих работ Европейским инвестиционным банком.

Предквалификацию на тендере по отбору подрядчика на рекультивацию полигона прошли также консорциумы JV Mesogeos S. A (Греция) с Rodina (Украина), SUEZ (Франция) с ONUR (Турция) и JV Goksin Insaat (Турция) с Hayat Group (Азербайджан).

Теги: #тбо #конкурс
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