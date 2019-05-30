На полигоне под Киевом, где захоронены опасные отходы завода "Радикал" и других предприятий, ведется незаконная стройка - активисты

В с.Квитневе Броварского района (Киевская обл.) на полигоне ТБО, где захоронены промышленные отходы бывшего завода "Радикал" (Киев) и других предприятий с опасными твердыми отходами, с нарушением экологических и строительных норм ведутся строительные работы, что привело к повреждению гидроизоляционного слоя и в будущем приведет к заражению почвы и подземных вод, утверждают в общественном движении "Традиция и порядок".

"Недавно стало известно, что на полигоне, владельцем которого является председатель Броварского районного совета Сергей Гришко, начали забивать сваи на глубину 20 метров при глубине котлована в 10 метров. Таким образом, глиняный гидроизоляционный слой был поврежден, что непременно приведет к заражению почвы и подземных вод", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Традиции и порядка" в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что участок полигона предоставили под строительство временного асфальтового завода для компании Az-Virt, цена же тендера на проведение работ составляет около €120 млн. Однако никаких официальных документов о разрешении на строительство сотрудники полигона и строители не предоставили.

"Предприятие отказалось предоставить какие-либо разрешительные документы на строительство и деактивацию свалки, что позволило бы проводить строительные работы. Как выяснилось позже, таких документов у компании просто нет", – утверждают в движении.

Как отмечается, активисты вызвали на место происшествия полицию, но сотрудники полигона не допустили правоохранителей на объект и мешали фиксировать нарушения.

"Легионы порядка еще раз наведались на строительство и вызвали следственно-оперативную группу для фиксации нарушений градостроительного законодательства, а именно факта строительства без имеющихся разрешительных документов Государственной архитектурно-строительной инспекции. А представители полигона бытовых отходов "Регион-2001" не допустили следственно-оперативную группу на территорию объекта и препятствовали фиксации нарушений", - говорится в сообщении.

ОАО Завод "Радикал" (ранее Киевский завод химикатов; "Завод № 1000"; "фабрика минеральных удобрений") — прекративший в июле 1996 года деятельность завод по выпуску химреагентов, расположенный в Днепровском районе Киева. С 1996 по 1998 годы все виды производства были остановлены без соблюдения соответствующих норм и выполнения необходимых регламентных работ, опасные химические вещества были оставлены на предприятии с нарушением требований законодательства и без охраны. В ходе проверки состояния предприятия в 1998 году было установлено, что на 60 га территории завода хранилось 134,6 т ртути, 109 т серной кислоты, 44 т ртутных шламов, 62 т соляной кислоты, 12,5 т аммиака и около 2500 т других отходов.

В 2000 году "Радикал" был признан банкротом и началась процедура его ликвидации. К концу марта 2002 года на территории завода оставалось 117 т олеума, 109 т серной и 62 т соляной кислоты, 44 т ртутьсодержащих шламов, 12,55 т аммиака, 486 т шламов солерастворения, 3192 кг твердых радиоактивных отходов и 2500 т прочих промышленных отходов и химикатов. До мая 2009 года с территории завода было собрано и вывезено 120 тонн ртути (однако количество оставшейся в грунтах ртути оценили в пределах около 200 тонн).