События

02:28 30.05.2019

На полигоне под Киевом, где захоронены опасные отходы завода "Радикал" и других предприятий, ведется незаконная стройка - активисты

3 мин читать
На полигоне под Киевом, где захоронены опасные отходы завода "Радикал" и других предприятий, ведется незаконная стройка - активисты

В с.Квитневе Броварского района (Киевская обл.) на полигоне ТБО, где захоронены промышленные отходы бывшего завода "Радикал" (Киев) и других предприятий с опасными твердыми отходами, с нарушением экологических и строительных норм ведутся строительные работы, что привело к повреждению гидроизоляционного слоя и в будущем приведет к заражению почвы и подземных вод, утверждают в общественном движении "Традиция и порядок".

"Недавно стало известно, что на полигоне, владельцем которого является председатель Броварского районного совета Сергей Гришко, начали забивать сваи на глубину 20 метров при глубине котлована в 10 метров. Таким образом, глиняный гидроизоляционный слой был поврежден, что непременно приведет к заражению почвы и подземных вод", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Традиции и порядка" в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что участок полигона предоставили под строительство временного асфальтового завода для компании Az-Virt, цена же тендера на проведение работ составляет около €120 млн. Однако никаких официальных документов о разрешении на строительство сотрудники полигона и строители не предоставили.

"Предприятие отказалось предоставить какие-либо разрешительные документы на строительство и деактивацию свалки, что позволило бы проводить строительные работы. Как выяснилось позже, таких документов у компании просто нет", – утверждают в движении.

Как отмечается, активисты вызвали на место происшествия полицию, но сотрудники полигона не допустили правоохранителей на объект и мешали фиксировать нарушения.

"Легионы порядка еще раз наведались на строительство и вызвали следственно-оперативную группу для фиксации нарушений градостроительного законодательства, а именно факта строительства без имеющихся разрешительных документов Государственной архитектурно-строительной инспекции. А представители полигона бытовых отходов "Регион-2001" не допустили следственно-оперативную группу на территорию объекта и препятствовали фиксации нарушений", - говорится в сообщении.

ОАО Завод "Радикал" (ранее Киевский завод химикатов; "Завод № 1000"; "фабрика минеральных удобрений") — прекративший в июле 1996 года деятельность завод по выпуску химреагентов, расположенный в Днепровском районе Киева. С 1996 по 1998 годы все виды производства были остановлены без соблюдения соответствующих норм и выполнения необходимых регламентных работ, опасные химические вещества были оставлены на предприятии с нарушением требований законодательства и без охраны. В ходе проверки состояния предприятия в 1998 году было установлено, что на 60 га территории завода хранилось 134,6 т ртути, 109 т серной кислоты, 44 т ртутных шламов, 62 т соляной кислоты, 12,5 т аммиака и около 2500 т других отходов.

В 2000 году "Радикал" был признан банкротом и началась процедура его ликвидации. К концу марта 2002 года на территории завода оставалось 117 т олеума, 109 т серной и 62 т соляной кислоты, 44 т ртутьсодержащих шламов, 12,55 т аммиака, 486 т шламов солерастворения, 3192 кг твердых радиоактивных отходов и 2500 т прочих промышленных отходов и химикатов. До мая 2009 года с территории завода было собрано и вывезено 120 тонн ртути (однако количество оставшейся в грунтах ртути оценили в пределах около 200 тонн).

Теги: #тбо #киевщина #украина #стройка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:35 30.05.2019
СБУ разоблачила схему хищения госсредств из местного бюджета в Одесской области

СБУ разоблачила схему хищения госсредств из местного бюджета в Одесской области

00:28 30.05.2019
ПЦУ признала недействительными документы УПЦ КП, изданные после 30 января

ПЦУ признала недействительными документы УПЦ КП, изданные после 30 января

23:21 29.05.2019
В районе Попасной обнаружено тело бойца ВСУ, погибшего 27 мая в бою с ДРГ боевиков

В районе Попасной обнаружено тело бойца ВСУ, погибшего 27 мая в бою с ДРГ боевиков

22:07 29.05.2019
Минирование 28 объектов в Виннице оказалось ложным

Минирование 28 объектов в Виннице оказалось ложным

21:54 29.05.2019
В Украину возвращаются еще девять украинских моряков с танкера "Sea Shark" - Кирилич

В Украину возвращаются еще девять украинских моряков с танкера "Sea Shark" - Кирилич

20:31 29.05.2019
Зеленский созывает СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли

Зеленский созывает СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли

18:55 29.05.2019
Вакарчук анонсирует всеукраинских "Тур Змин", обещает много живого общения и рок-н-ролла

Вакарчук анонсирует всеукраинских "Тур Змин", обещает много живого общения и рок-н-ролла

18:52 29.05.2019
Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

18:39 29.05.2019
ГБР активно расследуют дело о возможном вмешательстве в американские выборы

ГБР активно расследуют дело о возможном вмешательстве в американские выборы

18:35 29.05.2019
Гройсман о сокращении количества депутатов Рады: Думаю, их может быть меньше, я не вижу в этом угрозы

Гройсман о сокращении количества депутатов Рады: Думаю, их может быть меньше, я не вижу в этом угрозы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Законопроект Зеленского об импичменте призван детализировать ряд правовых основ данной процедуры, в частности, о специальной следственной комиссии Рады

Гройсман поручил расследовать причины трагедии на шахте "Лисова" и оказать всю необходимую помощь семьям погибших горняков

Зеленский созывает СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли

Зеленский отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков шахты "Лисова"

Зеленський призначив Оцерклевича начальником УДО замість Гелетея - укази

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект Зеленского об импичменте призван детализировать ряд правовых основ данной процедуры, в частности, о специальной следственной комиссии Рады

Саакашвили не намерен возглавлять Кабмин Украины, но готов помогать новой команде советами

Гройсман поручил расследовать причины трагедии на шахте "Лисова" и оказать всю необходимую помощь семьям погибших горняков

Законные основания для ограничения выполнения Рожковой полномочий первого зампреда НБУ отсутствуют - Нацбанк

Грицак с понедельника в отпуске, врио главы СБУ - Баканов

Зеленский отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков шахты "Лисова"

КАС Верховного суда рассмотрит иск Горковенко к Зеленскому об его увольнении 18 июля

В Конгрессе США требуют принять меры в ответ на "преступления и ложь" Трампа

Зеленський призначив Оцерклевича начальником УДО замість Гелетея - укази

Зеленский назначил Максима Донца начальником СБ президента Украины – указ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА