На тендер по строительству завода по переработке отходов во Львове подали документы 4 участника

Документацию для участия в тендере по строительству комплекса по переработке отходов Львове прислали 4 компании, сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук" мэр города Андрей Садовый.

"ЛКП "Зелене мисто" получило технические предложения от четырех участников (в связи с пандемией ЕБРР согласовало, что это может состояться онлайн)", – написал городской голова Львова в пятницу.

По его данным, документы подали: компания Eggersmann Anlagenbau GMBH (Германия); компания Control Process S.A. (Польша); консорциум из двух компаний - WTT (Нидерланды) и Axis (Литва); консорциум из двух компаний - MUT (Австрия) и Dogusan (Турция).

"Каждая из этих компаний реализовала как минимум 4 похожих проекта. Такой опыт для нас является гарантией качества. Завод должен быть экологически безопасным – это главный критерий при выборе подрядчика", – написал Садовый.

Как сообщил мэр Львова, в данное время на участке, выделенном под строительство завода, уже идут подготовительные работы.

По данным горсовета, проектная мощность завода должна составить 240 тысяч тонн отходов в год при работе в две смены.

Финансирование проекта осуществляет ЕБРР. Согласно договору, подписанному в 2018 году, банк выделил городу 20 млн евро кредита и грант на 10 млн евро от Восточноевропейского фонда энергоэффективности. Также городу предоставлен льготный кредит на 5 млн евро от Фонда чистых технологий.