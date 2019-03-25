Экономика

09:59 25.03.2019

ICU рассчитывает до конца года запустить в Житомире завод по переработке несортированных ТБО по инновационной технологии

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ICU рассчитывает до конца года запустить в Житомире завод по переработке несортированных ТБО по инновационной технологии

Группа ICU рассчитывает до конца года запустить в Житомире крупнейший в Украине завод по переработке несортированных твердых бытовых отходов (ТБО) по специальной МБО-Т технологии, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" управляющий партнер ICU Макар Пасенюк.

"Мы рассчитываем запустить завод до конца этого года. Делать какие-то выводы по первым итогам работы, сможем, очевидно, только в конце 2020 года. Это весьма динамичный бизнес, большое количество факторов влияет на его работу", - сказал М.Пасенюк. По его словам, по итогам тестирования этой бизнес-модели группа сможет принять решение о предложении ее для потенциального соинвестирования.

М.Пасенюк отметил, что для Украины подобная МБО-Т технология (механическая, биологическая и термическая обработка и переработка твердых коммунальных отходов) – инновационная, опыта ее внедрения в стране еще нет.

Теги: #тбо #пасенюк #житомир #icu
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