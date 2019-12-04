Небанковские финансовые учреждения инвестировали в ОВГЗ свыше 11 млрд грн

Небанковские финансовые учреждения по состоянию на 30 сентября 2019 инвестировали в ОВГЗ 11,1 млрд грн, что на 2,2 млрд грн, или на 25,4%, больше, чем на аналогичную дату 2018 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финуслуг (Нацкомфинуслуг) Александр Залетов.

По его словам, за последние годы небанковские финансовые учреждения активно наращивают объемы инвестирования в ОВГЗ. Так, по состоянию на 30 сентября 2019 доля государственных бумаг, которые находятся в собственности корпоративного сектора, на небанковский финансовый сектор составила 42,4%.

По его словам, на компании страхования жизни пришлось 50,2% объема вложений в ОВГЗ небанковскими финансовыми учреждениями, на страховые компании по рисковым видам страхования – 34,2%, на негосударственные пенсионные фонды – 12,5%, на остальные небанковские финансовые учреждения, поднадзорные Нацкомфинуслуг, – 3,1%.

По его мнению, на рост инвестирования в государственные бумаги страховым сектором могут повлиять новые требования распоряжения Нацкомфинуслуг №1511 от 8 августа 2019 года "Об утверждении изменений в Положение об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 24 октября 2019 года (№1131/34102). Указанные изменения вступили в действие 8 ноября 2019 года и предполагают более строгие требования к наличию низкорисковых активов.

К низкорисковым активам, например, отнесены не только депозиты в высоко рейтинговых банках ("АА" и выше по национальной рейтинговой шкале), но и облигации международных финансовых организаций и ОВГЗ. Так, для страховщика, получившего лицензию на осуществление деятельности по страхованию жизни, - в размере 40% страховых резервов (за исключением резерва надлежащих выплат). Если страховщик получил лицензию на осуществление деятельности хотя бы по одному из видов обязательного страхования и уровень входящего перестрахования не превышает 10%, - в размере 40% страховых резервов (за исключением резерва заявленных, но не выплаченных убытков). Если страховщик получил лицензию на осуществление деятельности только по видам добровольного страхования и уровень входящего перестрахования не превышает 10%, - в размере 20% страховых резервов (за исключением резерва заявленных, но не выплаченных убытков). Если у страховщика уровень входящего перестрахования превышает 10% и/или уровень исходящего перестрахования превышает 50%, - в размере 60% страховых резервов (за исключением резерва заявленных, но не выплаченных убытков).

В случае внесения изменений в Налоговый кодекс, направленных на развитие корпоративного страхования жизни как инструмента повышения социальной защиты и мотивации трудовых ресурсов (снятие либо сокращение размера единого социального взноса по договорам накопительного долгосрочного страхования жизни) потребности компаний по страхованию жизни по покупке ОВГЗ для формирования долгосрочного инвестиционного портфеля значительно возрастут. Кроме того дополнительными точками роста ОВГЗ в небанковском финансовом секторе может стать проведение пенсионной и медицинской реформ с участием соответственно НПФ и страховых компаний, считает Залетов.