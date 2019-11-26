Владелец "Укрлендфарминга" Бахматюк надеется на конструктивную позицию правительства после письма международных кредиторов

Представители всех органов власти игнорируют любые предложения владельца агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" (группа ULF) Олега Бахматюка о поиске компромисса, бизнесмен рассчитывает на изменение ситуации после письма международных кредиторов премьеру с предложением обсудить возможность наступления негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам.

"Никому не нужен диалог со мной: все имитируют борьбу за интересы государства. Может, (власти – ИФ) услышат кредиторов, если они не слышат меня", – сказал Бахматюк агентству "Интерфакс-Украина" по телефону во вторник.

По его мнению, такое письмо означает, что не исключена подача в международный арбитраж, так как инвесторы понимают: без акционера и менеджмента конструктивной позиции добиться будет сложно.

"Последние публикации в прессе не просто насторожили, но заставили двигаться кредиторов, так как неконструктивная позиция приведет к потерям всех сторон", – считает бизнесмен.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации уже не так влияет на этот процесс, который начинает двигаться по неблагоприятной траектории.

"В последние годы я пытался удерживать баланс в отношениях с кредиторами. Теперь пытаются этот баланс разрушить… Все делается, чтобы мы не посеялись", – констатировал Бахматюк. При этом он напомнил: в декабре и январе компаниям необходимо проводить закупки семен, удобрений, ГСМ, другого необходимого для посевной, и такой сложной ситуации ранее еще не было.

Комментируя сравнение ситуации вокруг группы ULF и агрохолдинга "Мрия", который в 2014 году после банкротства перешел под контроль кредиторов, бизнесмен заявил, что негативные последствия могут быть намного хуже как для экономики, так и для восприятия Украины инвесторами, что связано с разными масштабами агрохолдингов.

По его мнению, выход на конструктивную позицию с кредиторами и правительством позволит сохранить гораздо больше стоимости холдингов, тогда как попытка реализовать их активы по частям приведет к фактической их потере.

"Перед запуском рынка земли падение таких объектов будет иметь критический вес для тех, кто будет заходить на рынок", – добавил еще один аргумент владелец группы ULF, напомнив о заключении 227 тыс. договоров аренды земли и привлечении к работе 27 тыс. чел.

Как сообщалось, группа международных кредиторов группы ULF предложила премьеру Украины Алексею Гончаруку, министрам финансов и экономики Оксане Маркаровой и Тимофею Милованову обсудить возможность наступления негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам в связи с новым развитием правовой ситуации вокруг Бахматюка и ULF. Копия письма направлена также главе офиса президента Андрею Богдану и первому замглавы Нацбанка Екатерине Рожковой.

В письме уточняется, что общая сумма тела долговых обязательств группы ULF составляет примерно $1,65 млрд и состоит из около $1,25 млрд долговых обязательств перед международными кредиторами и около $400 млн – перед украинскими банками (включая государственные Укрэксимбанк, Ощадбанк). "Значительная часть финансовых обязательств группы ULF находится в состоянии дефолта, начиная с 2017 года. Решение для этой ситуации пока не найдено, несмотря на неоднократные попытки согласования реструктуризации с группой ULF и Олегом Бахматюком", – напоминают кредиторы.

МВД Украины на минувшей неделе по заявлению Национального антикоррупционного бюро Украина (НАБУ) объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталью Василюк по делу о выдаче Нацбанком осенью 2014 года стабилизационного кредита на 1,2 млрд грн (около $50 млн по текущему курсу) VAB Банку, владельцем которого на то время был Бахматюк. Ранее детективы НАБУ уведомили о подозрении по этому делу экс-первого заместителя главы НБУ Александра Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского и главу банковского надзора Аллу Шульгу, а также еще четырех лиц, связанных с банком и компаниями ULF. В настоящее время эти лица отпущены под залог.

Нацбанк утверждает, что долг принадлежавших Бахматюку неплатежеспособных VAB банка и банка "Финансовая инициатива" Фонду гарантирования вкладов физических лиц составляет 11 млрд грн, НБУ - 10,6 млрд грн. В том числе долг перед центробанком обеспечен личным поручительством бизнесмена на 8,6 млрд грн и имущественными поручительствами его компаний.

Бахматюк ранее заявил агентству "Интерфакс-Украина", что отвергает все обвинения и предлагает Фонду гарантирования поэтапно погасить 8 млрд грн задолженности: 500 млн грн гарантийного взноса и по 1 млрд грн ежегодно. По его мнению, это дело сфабриковано и одной из его целью является сорвать достижение договоренностей с кредиторами. Бизнесмен обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию.

"Укрлэндфарминг" является крупнейшим агрохолдингом в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

В структуру холдинга входят 16 элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.