Экономика

17:07 19.11.2019

Регулятор рассмотрит 22 ноября предварительное решение о сертификации нового оператора ГТС

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Регулятор рассмотрит 22 ноября предварительное решение о сертификации нового оператора ГТС

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании в пятницу, 22 ноября, рассмотрит предварительное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).

Соответствующий перечень вопросов, запланированных к заседанию, вместе с проектами документов обнародован на сайте регулятора.

"Принять предварительное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Довести к сведению Секретариата Энергетического сообщества предварительное решение о сертификации ООО "ОГТСУ" вместе со всей информацией, касающейся принятого решения", – говорится в проекте решения, обнародованного комиссией.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года. Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается1 января 2020 года.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.

Теги: #гтс #регулятор
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