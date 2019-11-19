ФССУ принял на 3,8 млрд грн заявлений-расчетов на финансирование декретных

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) за январь-октябрь 2019 года принял заявления-расчеты на финансирование пособия по беременности и родам более чем для 128 тыс. женщин на общую сумму 3,8 млрд грн, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, средняя продолжительность отпуска по беременности и родам, за каждый день которого фонд компенсирует утраченный заработок, составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов, 56 дней после родов).

Как отмечает ФССУ, независимо от продолжительности страхового стажа каждая работающая женщина имеет право на 100%-ную компенсацию утраченного заработка за весь период пребывания в отпуске в связи с беременностью и родами.

Среднедневной размер этой помощи в январе-октябре составил 246,22 грн, что на 23,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В то же время для женщин, которые в течение года перед наступлением страхового случая имеют стаж менее шести месяцев, размер пособия рассчитывается исходя из начисленной заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, исчисленного с двукратного размера минимальной заработной платы.