Экономика

13:47 15.11.2019

Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

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Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении президентский законопроект №2300 об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.

За соответствующий законопроект в пятницу проголосовали 293 народных депутата.

Парламентарии также поддержали сокращение строка подготовки законопроекта ко второму чтению наполовину.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 14 ноября рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №2300 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" по либерализации в сфере производства и оборота спирта этилового.

Законопроект предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

Теги: #госмонополия #спирт #рада
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