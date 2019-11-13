Экономика

17:00 13.11.2019

"Обеление" рынка металлолома выведет из тени бизнес объемом около 16 млрд грн в год – зампред комитета ВР по экономразвитию

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"Обеление" рынка металлолома выведет из тени бизнес объемом около 16 млрд грн в год – зампред комитета ВР по экономразвитию

В Верховной Раде намерены вывести из тени хозяйственную деятельность по операциям с ломом черных металлов, что позволит направить в государственный бюджет около 900 млн грн дополнительных налогов и сборов.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, комментируя зарегистрированный в парламенте законопроект №2426 от 12 ноября 2019 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)", украинский рынок металлолома на 80% работает в тени.

По его словам, в 2018 году объем этого теневого сектора составил около 16 млрд грн.

"В комитете ми провели встречи с заинтересованными сторонами – металлургами, заготовителями лома и Министерством экономразвития, и выяснили, что нынешняя ситуация никого не устраивает, рынок нужно выводить из тени. Страдают металлурги из-за необоснованных претензий налоговиков по так называемым никчемным сделкам, страдают заготовители лома, потому что вынуждены все время унижаться перед коррупционерами из контролирующих и силовых органов. Но, в первую очередь, страдает госбюджет – выведение рынка лома из тени даст около 900 млн грн дополнительных налогов. Обеление рынка металлолома создаст предпосылки для выведения из тени бизнеса объемом около 16 млрд грн в год", - отметил собеседник агентства.

При этом он уточнил, что законопроект №2426 предполагает устранить ряд искусственных ограничений и правовых коллизий, которые препятствуют легальной работе рынка. Так, предполагается отменить заведомо невыполнимые требования к пунктам приема лома: для этого нужно разделить деятельность по заготовке металлолома и деятельность по переработке. К заготовке – меньше требований: не нужно дорогостоящее промышленное оборудование, проще требования к площади пункта и др. К переработке и металлургической переработке, которые невозможны без спецоборудования, все требования остаются в силе.

Кроме того, необходимо устранить надуманное разделение на бытовой и промышленный лом и, следовательно, устранить штрафы за нарушения этого разделения. Также следует разрешить официальные расчеты наличными за купленный у населения металлолом. Сейчас все виды вторсырья можно официально принимать у населения за наличные, металлолом – нет.

Планируется отменить акты обследования ломозаготовительных предприятий областными администрациями - это рудимент, который забыли отменить после отмены лицензирования операций с металлоломом в 2014 году. И наконец - устранить правовую коллизию в ст. 213 уголовного кодекса: сейчас предусмотрена уголовная ответственность за осуществление операций с металлоломом в случае, если компания не внесена в соответствующий реестр. При этом реестра не существует и нормативных актов на этот счет также нет.

Законопроект №2426 зарегистрирован в Верховной Раде 12 ноября 2019 года. Вместе с Кисилевским соавторами законопроекта стали 22 народных депутата. Разработкой законопроекта занималась рабочая группа, в которую вошли представители ломозаготовителей, металлургов и Минэкономики.

Теги: #верховная_рада #металлолома
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