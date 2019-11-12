Экономика

13:57 12.11.2019

"Нова Пошта" начала доставлять товары с Rozetka в Молдову

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"Нова Пошта" начала доставлять товары с Rozetka в Молдову

Группа компаний "Нова Пошта" стала партнером украинского онлайн-ритейлера Rozetka для доставки в Молдову, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"В сентябре 2019 года в тестовом режиме был запущен молдавский сайт интернет-магазина Rozetka, через который жители могут покупать товары и заказывать их доставку домой. Доставку за рубежом осуществляет Nova Poshta Moldova", - говорится в сообщении.

В настоящее время через интернет-магазин можно заказать товары стоимостью до EUR300 евро (минимальный беспошлинный лимит ввоза в Молдове). Там представлено около 570 тыс. товаров различных категорий, в том числе электротехника, бытовая техника, одежда, обувь и другие.

Клиентам доступна оплата через сайт банковской картой, доставка осуществляется адресно в любую точку страны.

В "Новой Поште" отметили, что поскольку товар доставляется со складов в Киеве, стоимость стартует от 156 лей (EUR8), сроки международной доставки – от трех рабочих дней.

"Большой ассортимент товаров плюс качественная доставка – вот результат синергии "Нова Пошта" и Rozetka. Это важно для клиентов и в Украине, и в Молдове", - цитирует пресс-служба директора по развитию бизнеса группы "Нова Пошта" Алену Степину.

Как сообщалось, Nova Poshta Moldova и Nova Poshta Georgia, входящие в группу компаний "Нова Пошта", в первом полугодии 2019 года увеличили количество обработанных отправлений и сократили сроки доставки.

Компании Nova Poshta Moldova и Nova Poshta Georgia наряду с такими компаниями, как "НП Логистик", "ПОСТ ФИНАНС" и "Нова Пошта Интернешнл" входят в ГК "Нова Пошта".

"Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году планируется достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.

Теги: #нова_пошта #молдова #rozetka #доставка
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