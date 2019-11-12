Экономика

13:15 12.11.2019

Товарооборот сети супермаркетов "АТБ" за 9 мес. достиг 86,3 млрд грн

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Товарооборот сети супермаркетов "АТБ" за 9 мес. достиг 86,3 млрд грн

ООО "АТБ-Маркет" (Днепр), владеющее сетью магазинов формата "дискаунтер" в Украине и входящее в корпорацию АТБ, по итогам января-сентября 2019 года увеличило товарооборот сети до 86,3 млрд грн, что составляет 17,2% общего товарооборота розничных предприятий Украины, сообщила пресс-служба компании во вторник.

Согласно сообщению, рост общего товарооборота корпорации обусловлен, в частности расширением сети (до 1030 магазинов по Украине), экспериментальным обновлением формата магазина "АТБ" и наличием современной логистической инфраструктуры.

По данным компании, в январе-сентябре средний чек по магазинам "АТБ" вырос на 14,9% или 13,46 грн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 103,9 грн. При этом в общем товарообороте наблюдается увеличение в части товаров среднего ценового сегмента.

Доля собственных торговых марок (СТМ: De Luxe Foods & Goods Selected, "Спецзаказ АТБ", "Своя линия", "Умный выбор") в товарообороте сети в январе-сентябре 2019 года составила 17,5% (с учетом собственного импорта – 20,6%), что на 15,8% (18,1%) больше, чем за 9 месяцев 2018 года.

Как сообщалось, по итогам 2018 года товарооборот сети "АТБ" составил 103,9 млрд грн.

Розничная сеть компании "АТБ-Маркет" основана в 1993 году.

Корпорация "АТБ" – объединение компаний в сфере розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания "АТБ-маркет", кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection), мясная фабрика "Фаворит Плюс" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд"), спорткомплекс "Восход" в Днепре. В корпорации насчитывается более 64 тыс. сотрудников.

Теги: #атб #товарооборот
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