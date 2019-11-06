Экономика

18:42 06.11.2019

Абромавичус потребовал улучшить условия работы на предприятиях "Укроборонпрома", Ярославский обещал помочь в Харькове

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Абромавичус потребовал улучшить условия работы на предприятиях "Укроборонпрома", Ярославский обещал помочь в Харькове

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус считает отсутствие нормальных условий работы одной из самых болезненных проблем входящих в концерн предприятий.

"Самая болезненная тема – это условия работы… Люди, работающие в ужасных условиях при нулевой температуре, неспособны сделать качественную технику как для наших вооруженных сил, так и для экспортного потребителя. Поэтому нужно достигать нормальных условий работы", - сказал Абромавичус на совещании в Харькове в среду.

Он сообщил, что в ближайшее время на нескольких предприятиях концерна планируется запустить пилотные проекты по бесплатному питанию и по обеспечению сотрудников спецодеждой.

Президент Украины Владимир Зеленский, проводивший совещание, сначала предложил новоназначенному главе Харьковской облгосадминистрации Алексею Кучеру привлечь местных бизнесменов к улучшению условий работы на находящихся в регионе предприятиях "Укроборонпрома".

После этого глава государства обратился к находившемся в зале президенту и владельцу группы компаний DCH Александру Ярославскому: "Можно вам собрать бизнес-ассоциацию Харьковщины и просто людям дать нормальные условия… Можно это сделать, если есть на это ваша гражданская воля?".

Ярославский сказал, что готов помочь, отметив, что несколько лет назад аналогичная ситуация была на Харьковском тракторном заводе. "Сегодня почти 3 тысячи человек имеет зарплату, имеет работу", - сказал бизнесмен.

"Можно хотя бы нам помочь? Мы можем про стратегические планы потом встречаться, разговаривать, но можно бизнесменов собрать", - уточнил Зеленский.

"Я уже собрался, не надо меня собирать. Много бизнесменов не надо, потом что как то футбол, то волейбол, - я один оказываюсь в Харьковской области. Собирают всех, а плачу я один… Считайте, что вопрос закрыт", - пообещал Ярославский.

Теги: #абромавичус #укроборонпром #ярославский
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