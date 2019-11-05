В октябре активизировались регистрации растаможенных иномарок с пробегом

Украинцы в октябре 2019 года зарегистрировали 27 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что в 2,3 раза больше, чем в октябре 2018 года и на 17,4% больше, чем в предыдущем месяце, сообщает "Укравтопром".

"Это максимальный результат (с начала года – ИФ), не считая первые три месяца года, когда по льготным ставкам активно легализировались "евробляхеры", - констатирует пресс-служба ассоциации.

Уже традиционно больше всего среди этих машин было автомобилей Volkswagen - 4,4 тыс. ед., второй по популярности была чешская Skoda, в активе которой 2,4 тыс. украинских регистрационных номеров, на третьем месте Ford – 2,3 тыс.

Также в ТОП-5 брендов ввезенных легковых автос пробегом попали Renault – 2,2 тыс. ед. и Opel – 1,8 тыс. шт.

По данным "Укравтопрома", всего в январе-октябре в Украине зарегистрировано 349 тыс. импортированных подержанных легковых авто, что более чем в 4 раза выше показателя годичной давности.

В то же время, как сообщалось, первичные регистрации новых легковых авто в Украине за 10 месяцев выросли на 5%, до 70,7 тыс. ед.

В сентябре текущего года Верховна Рада в очередной раз отсрочила штрафы за нерастаможенные "евробляхи" – еще на 90 дней.