Рынок металлопроката Украины за 9 мес. сократился на 5,2%, почти треть приходится на импорт

Украинские предприятия в январе-сентябре 2019 года сократили потребление металлопроката на 5,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 3 млн 501,8 тыс. тонн.

Как сообщает объединение "Укрметаллургпром", за этот период импортировано 1 млн 75,8 тыс. тонн, что составило 30,7% внутреннего рынка металлопроката.

"За январь-сентябрь 2019 года внутренним потребителям поставлено 3501,8 тыс. тонн металлопроката, из которых 1075,8 тыс. тонн, или 30,7%, приходится на импорт. За аналогичный период 2018 года внутренний рынок потребил 3694,2 тыс. тонн, из них 1078,2 тыс. тонн, или 29,2%, импортировано. Таким образом, за 9 месяцев текущего года снижение потребления металлопроката на внутреннем рынке относительно января-сентября-2018. составило 5,2%, доля же импортной составляющей несколько возросла (+1,5%)", - констатирует пресс-служба объединения.

Кроме того, сообщается, что структура импорта за 9 месяцев 2019 года характеризуется заметным доминированием плоского проката над сортовым (55,94% и 40,81% соответственно), тогда как в обозначенном периоде прошлого года доминирование плоского проката над сортовым было менее существенным (соответственно, 49,38% и 47,50%).

По данным "Укрметаллургпрома", за девять месяцев 2019 года украинскими метпредприятиями произведено 14,09 млн тонн металлопроката (102% относительно аналогичного периода 2018 года), из которых, по информации ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано около 11,67 млн тонн, или 82,8%. В январе-сентябре-2018 доля экспорта составила 81,1% (11,22 млн тонн при общем производстве металлопроката 13,83 млн тонн).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 9 месяцев 2019 года пришлось 45,95%, что превышает показатель аналогичного периода 2018 года (43,78%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за 9 месяцев немного ниже показателя января-сентября годом ранее (33,77% и 34,85% соответственно), доля сортового проката в поставках на внешние рынки за 9 месяцев 2019 года также несколько ниже в том же сравнении (20,28% и 21,38%).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции за январь-сентябрь-2019, по данным ООО "ЕТР-Спектр", являются страны Европейского союза (34,1%), Африки (17,3%) и Ближнего Востока (11,9%).

Среди металлургических импортеров по данным за указанный период первое место занимает СНГ (48,3%), на втором ЕС-28 (19,6%), на третьем — страны Азии (18,3%).

Как сообщалось, украинские предприятия в 2018 году нарастили потребление металлопроката на 6,36% по сравнению с 2017 годом - до 5,368 млн тонн, импортировав 1,442 млн тонн, что составило 26,9% внутреннего рынка металлопроката.