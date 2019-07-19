Металлотрейдер "Металл Холдинг Трейд" заявляет о блокировании его работы СБУ и ГПУ

ООО "Металл Холдинг Трейд", одна из крупных металлоторговых компаний Украины, заявляет о блокировании ее работы Службой безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратурой.

Как сообщается в заявлении компании к президенту, генпрокурору и главе СБУ, размещенном в сети Facebook в пятницу, ООО "Металл Холдинг Трейд" является лидером украинского рынка металлопроката, успешно работает в области более девяти лет и принадлежит к крупным налогоплательщикам (904 место в Украине).

"Требование об аресте средств базируется на утверждении следователя Главного следственного управления СБУ, что, якобы, предприятие не имеет собственного имущества, трудоустроен в нем только один человек, любые офисные или складские помещения не арендуются. На самом деле: штат работников на сегодняшний день составляет около 500 человек, среднемесячный фонд оплаты труда составляет более 6 млн грн, обороты компании за период 2017-2019 годов составили более 7 млрд грн. За этот период в бюджеты различных уровней было перечислено: НДС - более 73 млн грн, налога на прибыль - более 40 млн грн, ЕСВ - более 25 млн грн, военного сбора - почти 2 млн грн, НДФЛ - более 22 млн грн", - констатируется в заявлении.

При этом отмечается, что постановлениями судей Сосновского районного суда Черкасс, следователей Главного следственного управления СБУ, прокурора Генпрокуратуры Украины был наложен арест на все банковские счета ООО, а также на суммы НДС в системе электронного администрирования НДС.

В компании считают такие действия не имеют правовых оснований. При этом деятельность ООО полностью остановлена.

ООО "Металл Холдинг Трейд" обращается к высшему руководству страны немедленно разобраться в сложившейся ситуации и снять арест со счетов предприятия, а также привлечь к ответственности госслужащих.

ООО "Металл Холдинг Трейд" (Киев) занимается оптовой торговлей металлов, производством металлоконструкций.

Учредителями и участниками ООО являются три физлица: Сергей Лойченко, владеющий 75%-ной долей, Олег Мельник (12,5%) и Владимир Побережнюк (12,5%).

Уставный капитал ООО - 4,020 млн грн.