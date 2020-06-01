ЕС изменил условия экспорта металлопроката в третьем периоде действия защитных мер с 1 июля до 30 июня 2021г

Европейская комиссия 29 мая приняла решение о внесении ряда изменений в действующую систему защитных мер относительно импорта металлопроката на территорию ЕС вне зависимости от страны происхождения и экспорта.

Как сообщается в пресс-релизе объединения "Укрметаллургпром" в понедельник, изменения вступают в силу с 1 июля 2020г. и действуют до 30 июня 2021 г., то есть в течение всего третьего периода.

При этом поясняется, что индивидуальные ("страновые") квоты с 1 июля 2020г будут действовать не по годичному, а по квартальному принципу распределения (как и глобальные тарифные квоты). Вместе с тем, механизм переноса неиспользованных объемов из предыдущего квартала в последующий пока не прописан – скорее всего, он будет таким же, как и для глобальной тарифной квоты, то есть доступ к невыбранным объемам предыдущего квартала страны будут получать на 20-й рабочий день нового квартала.

В целом, сохраняется возможность использования глобальной тарифной квоты в четвертом (завершающем) квартале периода странами, исчерпавшими индивидуальную тарифную квоту, но с некоторыми особенностями.

Предусматривается три "режима доступа". Режим 1 предусматривает "запрет на использование" (то есть страны, исчерпавшие индивидуальную тарифную квоту, лишаются права воспользоваться глобальной тарифной квотой в четвертом квартале периода). В этот разряд из категорий, по которым Украина имеет индивидуальную тарифную квоту, попадают группа 16 (катанка из нелегированной и легированной стали) и группа 27 (холоднокатаные прутки и бруски из нелегированной и легированной стали).

Режим 2: "Ограничение доступа" (устанавливаются максимально дозволенные объемы доступа к глобальной тарифной квоте в четвертом квартале периода для стран, исчерпавших индивидуальную тарифную квоту). В этот разряд из категорий, по которым Украина имеет индивидуальную тарифную квоту, попадают группы 13 (арматура, максимально разрешенный объем к использованию глобальной тарифной квоты в четвертом квартале 38712,09 тонн), 14 (прутки, бруски и мелкий сорт из нержавеющей стали, 3188,90 тонн), 21 (профиль полый, 3555,53 тонн), 22 (трубы бесшовные из нержавеющей стали, 1549,86 тонн) и 28 (проволока нелегированная, 19013 тонн).

Режим 3: "Status quo" (то есть, в данном случае, "без ограничений"). Из категорий, по которым Украина имеет индивидуальную тарифную квоту, в этот разряд попадают группы 2 (холоднокатаный плоский прокат из нелегированной и легированной стали), 7 (толстолистовой прокат из нелегированной и легированной стали), 17 (уголки и профили из железа и нелегированной стали) и 24 (прочие бесшовные трубы).

Также сохраняется "либерализация объемов экспорта", то есть повышение объемов индивидуальной и глобальной тарифных квот в третьем периоде (с 1 июля 2020г до 30 июня 2021г) на 3% по сравнению со вторым периодом.

"Укрметаллургпром" продолжает осуществлять мониторинг и анализ ситуации с использованием квоты, введенной Европейской комиссией в качестве защитной меры относительно импорта металлопродукции на территорию ЕС", - резюмируется в информации объединения.

Как сообщалось, Еврокомиссия опубликовала сообщение о введении окончательных защитных мер по импорту металлопродукции в Евросоюз, которые вступили в силу 2 февраля 2019 года. ЕС ввело защитные меры в форме индивидуальных и глобальных тарифных квот для всех стран. После исчерпания квоты на импорт стальной продукции применяется пошлина в размере 25%.

При этом уточнялось, что защитные меры будут действовать три года, включая период действия предварительных мер, то есть предполагается, что окончательные меры действуют со 2 февраля 2019 года по 30 июня 2021 года. Предусматривалось, что глобальные квоты выделяются на квартальной основе, индивидуальные - на годовой.

В то же время квартальный остаток глобальной квоты переходит на следующий квартал в рамках одного годового периода. При этом предусматривалось, что страны, которые исчерпали свои индивидуальные квоты, смогут продолжать свои поставки без уплаты пошлины в рамках остатка глобальной квоты в последнем квартале годового периода.

Под действие защитных мер подпадали 26 категорий металлопродукции. При этом товары происхождением из Украины подпадали под тарифные квоты по 14 товарным группам. При этом МЭРТ добилось исключения Украины из-под действия защитных мер по 12 товарным категориям.

В свою очередь, объединение "Укрметаллургпром" ранее уточняло, что 31 января 2019 года утверждено положение №2019/159, определяющее порядок действия специальных защитных мер относительно импорта металлопроката независимо от страны происхождения и экспорта на таможенную территорию ЕС. Они вступали в силу со 2 февраля 2019 года и будут действовать до 30 июня 2021 года. Из 28 категорий (групп) меры распространяются на 26 категорий. Группы 11 (текстурированные электротехнические стали) и 23 (подшипниковые трубы) под действие защитной меры не подпадают.