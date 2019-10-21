Экономика

16:03 21.10.2019

Европейские фондовые рынки растут на фоне неопределенности вокруг Brexit

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Европейские фондовые рынки растут на фоне неопределенности вокруг Brexit

Фондовые индексы стран Западной Европы умеренно повышаются в понедельник на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:32 вырос на 0,29% и составил 392,98 пункта.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,02%, германский DAX - на 0,51%, французский CAC 40 - на 0,03%. Испанский I индикатор X 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,37% и 0,31% соответственно.

Слушания в Палате общин, на которых депутаты должны были вынести вердикт по согласованному премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном с ЕС обновленному соглашению о выходе страны из блока, ознаменовались жестким противостоянием парламентариев и премьера.

В то время как Джонсон настаивал на том, что всеми силами будет добиваться выхода Великобритании из ЕС 31 октября, депутаты потребовали от него запросить у Брюсселя отсрочку.

Предусматривающую эту меру поправку, известную как "поправка Летвина" (по имени предложившего ее члена Палаты общин Оливера Летвина), одобрили 322 депутата, против высказались 306 человек.

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что получил письмо с просьбой британской стороны о переносе Brexit, поэтому начинает консультации с лидерами стран ЕС.

"Запрос об отсрочке только что поступил. Теперь я начну консультации с лидерами стран ЕС относительно того, как реагировать", - написал Туск на своей страничке в Twitter.

Фунт стерлингов укрепился, отыграв понесенные ранее потери, а британский рынок акций стабилизировался на фоне надежд на то, что Великобритании удастся избежать выхода из Евросоюза без соглашения, пишет MarketWatch. В лидерах роста оказались акции банков. Цена бумаг Barclays Plc выросла на 0,6%, Lloyds Banking Group Plc - на 2,5%.

Бумаги Wirecard подскочили на 7,6%, после того как германская финтех-компания сообщила, что поручила аудиторской фирме KPMG провести независимую проверку в компании на фоне обвинений в нарушении правил бухгалтерского учета.

Котировки акций британского сервиса заказа и доставки еды Just Eat Plc дорожают на 6,9%, так как компания отчиталась о росте выручки в третьем квартале 2019 года и подтвердила прогноз на год в целом.

Рыночная стоимость страховой компании Prudential Plc упала на 8,2% на фоне новостей о завершении процесса выделения ее британского подразделения M&G в отдельный бизнес.

Капитализация Micro Focus International снизилась на 5,8% после того, как канадский разработчик программного обеспечения Open Text Corp. сообщил, что не рассматривает возможность приобретения британского производителя программного обеспечения.

Теги: #brexit
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