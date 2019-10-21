Экономика

12:32 21.10.2019

Премьер Украины допускает частичную приватизацию "Укрпошты" через IPO

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Премьер Украины допускает частичную приватизацию "Укрпошты" через IPO

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает возможной частичную приватизацию АО "Укрпошта" путем проведения IPO (первичного публичного размещения акций), заявил он в ходе брифинга по результатам заседания Кабмина, состоявшегося 19 октября.

Он заявил, что в Украине не так много больших предприятий с определенной социальной нагрузкой, таких, как "Укрпошта", – до десяти. И эти предприятия могут быть либо запрещены для приватизации, либо подготовлены к выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов.

"Это означает, что мы можем подготовить к тому, чтобы продать 20-30% акций "Укрпошты" разным акционерам, которые зашли бы со своими деньгами, более дешевыми, предоставили бы этому предприятию новые ресурсы, привнесли бы правильную корпоративную культуру и дали бы возможность усилить и ускорить его развитие", - заявил Гончарук.

Теги: #приватизация #гончарук #укрпошта #ipo
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