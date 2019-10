ПриватБанк выиграл апелляцию в Лондонском суде в споре с экс-владельцами

Апелляционный суд Англии и Уэльса во вторник удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка (Киев) на решение суда первой инстанции от 4 декабря прошлого года о несоответствии юрисдикции иска финучреждения к экс-собственникам.

"Апелляционный суд вынес решение, которым подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска ПриватБанка касательно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, против его бывших владельцев - господина Игоря Коломойского и господина Геннадия Боголюбова", – говорится в пресс-релизе на сайте банка.

Согласно ему, судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (включая проценты - $3 млрд) как заявлено в исковых требованиях", – отмечается в релизе.

Апелляционный суд постановил, что "при обстоятельствах, когда иск о мошенничестве предполагает, что определено судьей как мошенничество и отмывание средств в особо крупных размерах", иск банка должен рассматриваться по существу в Англии.

Апелляционный суд также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября, имея в виду, что банк может продвигаться дальше с рассмотрением дела без задержек. Дата рассмотрения дела по сути будет определена судом надлежащим образом.

"Мы очень довольны решением Апелляционного суда и готовы двигаться дальше с иском банка в Англии. Это является важным шагом для достижения справедливости для банка и народа Украины", – приводится в сообщении ПриватБанка комментарий главы его правления Петра Крумханзла.

Партнер юридической фирмы Hogan Lovells International LLP Ричард Льюис добавил, что очень трудно представить, как ответчики будут защищаться от исковых требований банка в суде. "Как отметили многоуважаемые судьи, ответчики приняли наличие достаточного для судебного разбирательства дела против них о мошенничестве и ни один из них не предложил какое-либо объяснение того, что суд называет как "множество транзакций, не имеющих очевидной коммерческой логики", – пояснил он.

Как сообщалось, слушания по этому делу прошли в конце июля. Основным предметом рассмотрения была обоснованность отказа первой инстанции в рассмотрении спора в британской юрисдикции и соответствующих обеспечительных мер.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все – Великобритания), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все Британские Виргинские о-ва), которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.

Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка, посчитав, что он был подан против британских компаний с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова. Судья аргументировал заключение тем, что банк не предоставил никакого прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года, и ни один из его аргументов, который был представлен позже, не является убедительным. В том числе некоторые приводимые банком основания не могли быть представлены в декабре 2017 года, поскольку банк о них не знал.

При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований против Коломойского и Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов. В то же время он добавил, что банк не вправе подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь, его экс-владельцы вправе защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного жительства.

Компания Fieldfisher, представляющая интересы Коломойского, указывала, что суд первой инстанции обязал украинский госбанк оплатить все судебные расходы ответчиков и отменил всемирный арест активов (WFO) на сумму более $2,5 млрд. В том числе суд обязал ПриватБанк в течение 28 дней оплатить промежуточные расходы ответчиков на GBP7,5 млн, из которых Игорю Коломойскому – GBP4 млн.

ПриватБанк 21 декабря 2018 года обжаловал решение первой инстанции в Апелляционном суде Англии и Уэльса. До рассмотрения апелляции WFO остается в силе.