Экономика

09:52 11.10.2019

Криклий хочет сделать "Укрпошту" квазибанком

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Криклий хочет сделать "Укрпошту" квазибанком

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий хочет сделать АО "Укрпошта" квазибанком, об этом он написал в комментариях в Facebook гендиректору предприятия Игорю Смелянскому.

Глава "Укрпошты" в ответ пошутил, что эта информация пока что является тайной.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Смелянский заявил, что работа над разрешением "Укрпоште" работать со средствами населения в рамках ограниченной банковской лицензии находится "в процессе".

Как сообщалось, "Укрпошта" выступает за предоставление ей права работать со средствами населения в рамках ограниченной банковской лицензии, в частности, открывая им счета. Однако Нацбанк высказывается против, указывая на наличие на рынке четырех крупных госбанков, суммарная доля которых после приватизации ПриватБанка превысила 50% рынка.

Кроме того, Министерство финансов Украины в рамках обновленной стратегии отметило, что намерено отклонять любые инициативы, которые могут привести к росту доли государства в банковском секторе.

"Укрпошта" предоставляет услуги на 100% территории Украины, имея 11 тыс. отделений и более 30 тыс. почтальонов. Месяц назад компанию отметило Международное почтовое сообщество как лучшую почту мира в двух номинациях.

Теги: #укрпошта #криклий
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